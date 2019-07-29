نادي جيرارد بيكيه يصطدم ببرشلونة ”ب“ بعد صعوده لدوري الدرجة الثانية ”ب“ في إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن صعود فريق أندورا الذي يملكه مدافع برشلونة جيرارد بيكيه لدوري الدرجة الثانية ”ب“، ليعوض فريق ريوس ديبورتيو.

وكان فريق ريوس ديبورتيو قد مُنع من ممارسة أي نشاط احترافي لمدة 3 سنوات، وأنزل من دوري الدرجة الثانية منذ منتصف الموسم الماضي وأصبح مكانه شاغرًا في دوري الدرجة الثانية ”ب“.

ورشح أندورا نفسه لتعويض ريوس رفقة عدة فرق، لكن الاتحاد الإسباني اختار الفريق لكونه دفع المبلغ المالي المطلوب 452022 يورو بالإضافة لكونه ينتمي لنفس المنطقة التي ينتمي لها ريوس وهي كتالونيا.

ويعتبر صعود أندورا لدوري الدرجة الثانية ”ب“ دفعة قوية لمشروع جيرارد بيكيه، حيث حصل الفريق على الصعود لدوري الدرجة الثالثة في الملعب وفي نفس الوقت الدرجة الثانية ”ب“ بقرار إداري.

وسيواجه فريق أندورا في مجموعته بدوري الدرجة الثانية ”ب“ فريق برشلونة ”ب“.