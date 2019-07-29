صحيفة: إدارة ريال مدريد تبلغ جيمس رودريغيز استمراره مع الفريق الملكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، الإثنين، أن إدارة نادي ريال مدريد، أبلغت النجم الكولومبي جيمس رودريغيز استمراره مع الفريق الملكي الموسم المقبل.

وأمضى رودريغيز، البالغ من العمر 28 عامًا، الموسمين الماضيين معارًا إلى بايرن ميونخ الألماني، وتردد أن ناديي أتلتيكو مدريد ونابولي ينويان التعاقد مع اللاعب.

وبحسب صحيفة ”أس“، فإن ريال مدريد أبلغ رودريغيز أنه باق مع الفريق الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة أن الخسارة 3/7 أمام أتلتيكو مدريد، وإصابة المهاجم ماكو أسينسيو، غيرت خطط إدارة ريال مدريد.

وعاد رودريغيز لتدريبات ريال مدريد بعد غياب 787 يومًا، إذ كان آخر تدريب له قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس العام 2017، في كارديف.

يشار إلى أن جيمس رودريغيز شارك في 111 مباراة، سجل فيها 36 هدفًا، وصنع 40، علمًا أن عقده مع الفريق الملكي ينتهي صيف العام 2021.