رسميًا.. نادي برشلونة يضم البرازيلي إيغور غوميز

أبرم نادي برشلونة الإسباني تعاقدًا رسميًا مع الشاب البرازيلي، إيغور غوميز، صاحب الـ18 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

النادي الإسباني أعلن تعاقده مع اللاعب لتدعيم صفوف فريق الشباب، بقيادة المدرب فيكتور فالديز، حارس النادي الكتالوني السابق.

اللاعب البرازيلي وصل من فريق فورتا ليدوندا، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة بالبرازيل، ويعتبر هو أول توقيع لباتريك كلويفرت، رئيس قطاع الشباب في برشلونة.

ويلعب إيغور في مركز الظهير الأيمن أو الجناح، ووقع على عقد لمدة 5 مواسم، بعد جلسة جمعته مع باتريك كلويفرت.

وسيشارك إيغور في تدريبات النادي الكتالوني، بداية من يوم الإثنين، بمقر تدريبات برشلونة ”سيوتات سبورتيفا خوان غامبر“.