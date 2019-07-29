زيدان آخر من يعلم.. بيريز يشعل غضب مدرب ريال مدريد بعد إلغاء صفقة رحيل غاريث بيل

كشفت تقارير صحفية وجود خلاف حاد للغاية بين فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، والفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق؛ بسبب الويلزي غاريث بيل.

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية، إن زيدان استشاط غضبًا في أعقاب إلغاء بيريز لصفقة انتقال غاريث بيل إلى نادي غوانغسو الصيني، بصورة مفاجئة، ودون أن يخبر المدرب بالقرار.

وألغى بيريز انتقال بيل إلى النادي الصيني، أمس، دون أي مقدمات، وأشارت تقارير صحفية إلى أن القرار جاء بعد أن أبدى رئيس ريال مدريد استياءه من المقابل الذي عرضه النادي الصيني لشراء بيل، الذي كان سيحصل على مليون جنيه إسترليني راتبًا أسبوعيًا.

وأضافت: ”أعرب زيدان عن غضبه الشديد إزاء قرار بيريز بإلغاء انتقال بيل إلى الدوري الصيني، خاصة أن رئيس النادي لم يبلغه بهذا القرار، إضافة إلى أن المدرب الفرنسي كان يعوّل كثيرًا على رحيل بيل من أجل حسم صفقة انضمام بول بوغبا من نادي مانشستر يونايتد إلى الريال، في أقرب فرصة ممكنة“.

وتابعت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الإثنين: ”قرار بيريز، الذي جاء بعد ساعات قليلة من الهزيمة المدوية لريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد 3-7 في مباراة ودية جمعت بين الفريقين في نيوجيرسي، فتحت الباب على مصراعيه أمام التكهنات بشأن رغبة رئيس النادي في استمرار اللاعب رفقة الفريق، على عكس توجه زيدان، الذي أكد مرارًا أن غاريث بيل خارج مشروعه المستقبلي في ريال مدريد“.