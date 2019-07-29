تطورات هامة في علاقة نيمار بنادي برشلونة

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يشعر بالغضب الشديد من جمود موقفه، والغموض الذي يحيط بمستقبله في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أن نيمار أعرب عن استيائه الشديد من موقف نادي برشلونة إزاء المفاوضات مع باريس سان جيرمان لإعادته إلى ”كامب نو“ الموسم المقبل.

وأكدت أن نيمار أبلغ المقربين منه بأن موقف برشلونة لن يساعده على تحقيق رغبته بالعودة إلى البلوغرانا مرة أخرى، عقب عامين على رحيله إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، قيمة فسخ عقده مع البارسا.

وتابعت الصحيفة الكتالونية: ”يتمسك برشلونة أولاً بأن يتم الإعلان الرسمي من جانب باريس سان جيرمان بعرض نيمار للبيع، قبل أن يدخل في أي مفاوضات رسمية لضم نيمار، وهو الأمر الذي لم يعلنه بطل فرنسا حتى الآن“.

وأردفت ”موندو ديبورتيفو“: ”موقف برشلونة واضح للغاية من المفاوضات في حالة عرض نيمار رسمياً للبيع، وهو أنه يرغب في إتمام العملية عبر الصفقات التبادلية، ولن يدفع المقابل المادي الذي يريده باريس سان جيرمان نقداً“.

وكشفت الصحيفة أن نيمار بدأ في نزع فتيل التوتر مع إدارة باريس سان جيرمان خلال معسكر الفريق الحالي في الصين، بعد شعوره بأن عملية رحيله أصبحت صعبة للغاية حالياً.

من جانبه، قال الإيطالي الدولي ماركو فيراتي، نجم وسط باريس سان جيرمان إن العلاقة بين لاعبي الفريق ونيمار مميزة للغاية، وهناك حالة من المرح الشديد بين الجميع في المعسكر، خاصة مع النجم البرازيلي.

وأشار فيراتي، في تصريحات لشبكة RMC إلى أنه يأمل في استمرار نيمار برفقة باريس سان جيرمان، ولكن سيكون من الأفضل أن يتركه النادي يرحل إذا كانت هذه رغبة اللاعب البرازيلي.