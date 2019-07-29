دي يونغ يتحدث عن التشابه بين أياكس وبرشلونة.. وهدفه بترك بصمته الخاصة مع ”البلوغرانا“

عندما أعلن نادي برشلونة، بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني، في يناير كانون الثاني الماضي التعاقد مع فرينكي دي يونغ من أياكس أصبح لاعب الوسط أحدث المواهب الهولندية في النادي الكتالوني.

ومنذ نقل رينوس ميشيلز ويوهان كرويف ”الكرة الشاملة“ إلى برشلونة في سبعينيات القرن الماضي بات هناك تدفق مستمر للمواهب الهولندية تتحرك إلى الجنوب.

ويشعر دي يونغ بالفخر للانضمام إلى مواطنيه رونالد كومان وفرانك دي بور وباتريك كلويفرت نحو نو كامب بعد الحلم بارتداء قميص برشلونة.

وقال دي يونغ لـ“رويترز“، في كوبي خلال جولة قبل الموسم للنادي الكتالوني في اليابان: ”أعتقد أنه بسبب كرويف. لقد غير النادي قليلا بالطبع وأعتقد أن تأثيره كان كبيرًا حقًّا على برشلونة“.

وخلال مباراتين في جولة ما قبل الموسم أظهر دي يونغ، الذي قاد أياكس إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بالفعل جدارته بالانضمام إلى برشلونة.

وبفضل تمريراته الدقيقة وضغطه المستمر في الدفاع بدا اللاعب البالغ عمره 22 عامًا مناسبًا تمامًا لأسلوب برشلونة المميز.

وأضاف دي يون، الذي انتقل إلى أكاديمية أياكس الشهيرة للشباب عام 2015: ”تحدثنا عن ذلك وتحدثت بشأنه مع المدرب كذلك. لكني أعتقد أن أسلوب ورؤية أياكس وبرشلونة متشابهتان تقريبًا لذلك لا يوجد اختلاف كبير بالنسبة لي“.

* شعور بالاستقرار

وانضم دي يونغ إلى لاعبين كبار في وسط الملعب مثل: سيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش الحائزين على 12 لقبًا للدوري الإسباني مجتمعين بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي.

وقال دي يونغ، إن الثنائي ساعده على الاستقرار ويتطلع للتعلم منه.

وأضاف اللاعب الهولندي: ”الجميع يساعدني كثيرًا سواء اللاعبون أو الجهاز الفني أو النادي.. بالطبع شاهدت العديد من مباريات برشلونة خلال السنوات الماضية لذلك أعلم أنهما لاعبان رائعان. كنت أتابعهما ويمثلان نموذجًا بالنسبة لي“.

وشارك دي يونغ في فوز برشلونة 2-صفر على فيسيل كوبي، فريق لاعب برشلونة السابق أندريس إنييستا، يوم السبت الماضي.

وبعد العودة إلى برشلونة سيخوض دي يونغ مباراته الأولى في نو كامب خلال مباراة ودية أمام آرسنال في الرابع من الشهر المقبل قبل المباراة الافتتاحية في الدوري أمام أتليتيك بيلباو في الـ 17 من أغسطس/ آب المقبل.

وتم التعاقد مع دي يونغ لشغل الفراغ الكبير الذي تركه رحيل إنييستا وشريكه في خط وسط برشلونة تشابي.

ومع احترامه للاعبي برشلونة الكبار لا يزال دي يونغ عازمًا على كتابة تاريخه الشخصي في نو كامب.

وقال دي يونغ عن إنييستا: ”لو كانت لديه بعض النصائح لي فهي محل ترحيب لكني أعتقد أنه كان موهوبًا للغاية لدرجة أنه من الصعب تكراره“.