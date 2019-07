جيانغسو يضم الكرواتي سانتيني ويُنهي آمال غاريث بيل باللعب في الصين

تعاقد جيانغسو سونينغ، المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم، مع المهاجم الكرواتي إيفان سانتيني الأمر الذي ينهي سعي النادي للتعاقد مع غاريث بيل من ريال مدريد.

وجاء التعاقد مع سانتيني، الذي أعلنه النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الاثنين، جنبًا إلى جنب للتعاقد مع المدافع البرازيلي ميراندا من إنتر ميلان أي أن النادي بات لديه بالفعل خمسة لاعبين أجانب.

وتسمح لوائح الدوري الصيني الممتاز بالتعاقد مع أربعة لاعبين أجانب ومن المتوقع أن يرحل المدافع الإيطالي غابرييل باليتا قريبًا لتكتمل تعاقدات جيانغسو بضم سانتيني.

Any hope of Jiangsu Suning reviving their interest in Gareth #Bale before Wednesday's Chinese deadline is over. Suning have confirmed the signing of Ivan Santini from Anderlecht to take the last international roster spot. Miranda joined on Saturday too meaning they need to sell. pic.twitter.com/BkWTyC4JLL

— Anton Toloui (@SkyAnton) July 29, 2019