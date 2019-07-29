صحيفة: نادي برشلونة يبحث عن ظهير أيسر مع تعقد صفقة جونيور فيربو

كشفت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية على أن نادي برشلونة يبحث عن حسم صفقة ظهير أيسر لتلبية طلب المدرب إيرنيستو فالفيردي، الذي يَعتبر وجود بديل لجوردي ألبا ضروريّا للموسم الجديد.

ويضع برشلونة جونيور فيربو، ظهير أيسر ريال بيتيس ومنتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، أولوية لكن فريقه يطالب بمبلغ يرفض برشلونة دفعه، وقدم عدة اقتراحات لإيجاد توافق مع الفريق الأندلسي.

وحسب الصحيفة، ففي حال لم يتم حسم الصفقة مع ريال بيتيس في الساعات المقبلة فالفريق مضطر للجوء لخطة ثانية بحثًا عن ظهير أيسر.

ويبقى الألماني فليب ماكس، ظهير أيسر أوغسبورغ الألماني، الأقرب لكون ثمنه في السوق مقبولًا.

وترغب إدارة برشلونة في عدم تجاوز 20 مليون يورو في صفقة مدافع جديد، لكونها صرفت كثيرًا في التعاقدات، كما لا زالت تنتظرها صفقة البرازيلي نيمار داسيلفا، حال التوصل لاتفاق مع إدارة باريس سان جيرمان التي رفضت حل إجراء عملية تبادلية.

سواريز

إلى ذلك، يتواجد الأوروغوياني لويس سواريز برفقة صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي في جزيرة إيبيزا لقضاء الأيام الأخيرة من عطلتهما الصيفية، قبل العودة إلى برشلونة للاستعداد للموسم الجديد.

ونشر المهاجم الأوروغوياني صورة له برفقة ميسي على صفحته على ”إنستغرام“، وكتب عليها: ”صديق فريد“؛ ما يؤكد علاقتهما القوية منذ التحاقه ببرشلونة داخل الملعب وخارجه.

وتمتد العلاقة أيضًا للعائلتين وهو ما ظهر في جزيرة إيبيزا، حيث يتواجدان برفقة عائلتيهما، والتقيا أيضًا بجوردي ألبا وسيسك فابيرغاس، لاعب برشلونة السابق، الذي يلعب حاليًّا في موناكو الفرنسي.

ويحتفظ فابريغاس بعلاقة جيدة مع ميسي، كما أن زوجته دانييلا سمعان على علاقة جيدة بأنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني.

وظهر أربعتهم في حفل غنائي في الجزيرة حيث رقصوا جميعًا، لكن النجم الأرجنتيني كاد يتعرض لاعتداء من أحد الحاضرين لولا تدخل الأمن.