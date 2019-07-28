هل يكون دي يونغ الوريث الشرعي لعرش إنيستا في برشلونة؟

شعرت جماهير برشلونة بأنها أخيرًا وجدت الوريث الشرعي لقائد السابق أندريس إنيستا لاعب فيسل كوبي الياباني حاليًا وذلك خلال مباراة الفريقين التي تألق فيها الوافد الجديد فراينكي دي يونغ.

وفي نهاية المباراة الودية التي انتهت بفوز النادي الكتالوني احتضن إنيستا الدولي الهولندي الشاب على أرض الملعب في عناق بين ما يراه الجمهور الكتالوني ماضي ومستقبل النادي.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية في تقرير يوم الأحد إنه بعد رحيل تشافي هرنانديز عن برشلونة قبل أربع سنوات ثم إنيستا العام الماضي لم تنس الجماهير بصمتهما على الفريق.

وبعد وصول دي يونغ إلى كامب نو وأظهر لمحات من مهارة رائعة في مركز إنيستا بدا أن فلسفة برشلونة ستستمر من خلاله.

ويبدو اللاعب البالغ عمره 22 عامًا قائدًا مستقبليًا في برشلونة وهناك أوجه تشابه بين أسلوبه وأسلوب إنيستا في لعب الكرة بشكل سلسل وبسيط وبأقل عدد من اللمسات وعدم الخطأ في التمرير والحفاظ على وتيرة ونسق الفريق رغم صغر سنه لكنه يلعب كالمخضرمين.

وبعد مباراة فيسل كوبي شعر الجمهور الكتالوني أنه وجد وريث عرش إنيستا الخالي منذ العام الماضي كما أنه يرى في دي يونغ قائدًا جديدًا لوسط الملعب.