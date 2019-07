تقارير: انهيار صفقة انتقال غاريث بيل نجم ريال مدريد إلى الدوري الصيني

كشفت تقارير صحفية، أن صفقة انتقال النجم الويلزي غاريث بيل إلى الدوري الصيني تعثرت؛ بسبب مطالب ريال مدريد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”تيلغراف“، يوم الأحد، فالريال يسعی للحصول على قيمة مالية من بيع بيل.

وأوضحت: ”فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عرقل الصفقة أيضًا؛ لأنه يری قيمة بيل أكبر من أن يتخلى النادي عنه بسعرٍ رخيص“.

وقالت شبكة ”بي بي سي“، في نبأ عاجل، اليوم الأحد، إن ريال مدريد ألغى انتقال بيل إلى الدوري الصيني، دون الإعلان عن الأسباب.

وأشارت إلى أن قرار ريال مدريد بإلغاء الصفقة يعني استمرار بيل في صفوف ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

وكانت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية، قد أشارت إلى أن بيل، البالغ من العمر 30 عامًا، وافق على الانتقال إلى جيانجسو الصيني، مقابل حصوله على مليون جنيه إسترليني كراتب أسبوعي، دون أن توضح ما إذا كان هذا الراتب صافيًا أو يتضمن عقودًا إعلانية وحوافز متغيرة.

وفي نفس الوقت، فإن جوناثان بارنيت، وكيل أعمال غاريث بيل، قد واصل الهجوم على الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، وأكد أنه لا توجد أي علاقة من أي نوع بين اللاعب ومدربه.

وقال بارنيت، في مقابلة مع صحيفة ”لوجورنال دو ديمانش“ الفرنسية: ”بكل بساطة ليست هناك علاقة قوية بين بيل وزيدان، ولَم تكن هناك علاقة بالأصل، هو لا يحب بيل“.

وكانت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية ذكرت مؤخرًا أن ”ساعات بيل في ريال مدريد باتت معدودة“، وأن الأخير في طريقه إلى نادي جيانغسو سانينغ الصيني.

Gareth Bale's move to Chinese Super League club Jiangsu Suning has fallen through.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 28, 2019