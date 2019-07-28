شقيق بول بوغبا يصل إلى إسبانيا ويثير الجدل بحديثه عن ريال مدريد

أثار ماتياس بوغبا، الشقيق الأكبر للنجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، حالة من الجدل بعد وصوله إلى إسبانيا، مساء أمس السبت، حيث ظنّ رواد المطار أن بوغبا الصغير هبط في العاصمة الإسبانية كي يتعاقد مع ريال مدريد.

ولكن حالة الجدل سرعان ما انتهت، بعد أن علم رواد المطار أن شبيه بوغبا هو شقيقه الأكبر ماتياس، البالغ من العمر 28 عامًا، والذي وصل إلى إسبانيا لتوقيع عقود انضمامه إلى نادي ”كلوب ديبورتيفو مانشيغو“ الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإسبانية.

وقال ماتياس بوغبا في مقابلة مع صحيفة ”آس“ الإسبانية إنه يتمنى بطبيعة الحال أن يجتمع به الشمل مع شقيقه بول في إسبانيا، حيث يرغب نادي ريال مدريد في التعاقد مع الفرنسي الدولي المتوّج ببطولة كأس العالم رفقة منتخب الديوك في روسيا 2018.

وأشار ماتياس بوغبا في المقابلة، التي نشرتها الصحيفة، اليوم الأحد، إلى أن مواطنه زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، يعتبر ”مدرس كرة القدم“، و“قدوة“، ورجل يحظى بمكانة رفيعة للغاية في فرنسا.

وأشاد بوغبا الكبير بكرة القدم الإسبانية، وقال إنها الأفضل على الإطلاق في العالم، وتمثل مصدر إعجاب شديد بالنسبة له ولشقيقه الأصغر بول بوغبا.

وعن الهزيمة المدوية التي تعرض لها ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد بسبعة أهداف مقابل 3، قال ماتياس: ”لم أشاهد المباراة، ولكنني علمت النتيجة، وأرى أن شقيقي بول يستطيع مساعدة ريال مدريد، إذا حضر إلى الفريق فإنه سيكون إضافة، وعاملاً مساعداً“.

وفي ختام تصريحاته، قال ماتياس: ”إذا كانت رغبة بول بوغبا هي اللعب لريال مدريد فإنه سيأتي إلى هنا، لا شك لدي في ذلك“.