كيران تريبيير يتأقلم مع أتلتيكو مدريد بشكل أسرع من المتوقع بفضل زملائه

قال كيران تريبيير، المنضم حديثًا لأتلتيكو مدريد، إنه يتأقلم مع أجواء فريقه الإسباني الجديد وبشكل أسرع من المتوقع بفضل زملائه كما كال المديح لأسلوب مدربه دييغو سيميوني.

وأكمل لاعب منتخب إنجلترا انتقالًا مفاجئًا إلى إسبانيا هذا الشهر ودخل التشكيلة الأساسية للمرة الثانية مع أتليتيكو خلال الفوز 7-3 على غريمه ريال مدريد في مباراة ودية بالولايات المتحدة، يوم الجمعة.

وأبلغ تريبيير ”رويترز“، عقب المباراة، أنه بدأ تعلم اللغة الإسبانية، وقال: ”لقد تأقلمت بشكل أفضل من المتوقع بكل أمانة، تعامل اللاعبون معي بشكل رائع وكل أفراد الجهاز الفني رحبوا بوجودي“.

وأضاف: ”يتعلق الأمر الآن بتعلم اللغة وأمنح هذا الأمر أولوية حتى أشارك مع اللاعبين وأفعل كل شيء معهم وأتعرف على الثقافة“.

وتابع: ”هناك الكثير من الوجوه الجديدة لكن اللاعبين جعلوا المهمة سهلة بالنسبة لي عن طريق إشراكي معهم في كل شيء“.

وأشاد تريبيير أيضًا بالمدرب سيميوني ويثق أن بوسعه أن يساعده على تطوير مستواه في بعض الجوانب.

وقال الظهير الأيمن لإنجلترا: ”في المران المستوى لا يصدق، أنا سعيد بأن أكون جزءًا من هذا الفريق صاحب المستوى الرفيع وبمدرب بطراز رفيع“.

وأردف: ”عندما يتعلم المرء الجانب الدفاعي فلا يوجد أفضل منه كمدرب للعمل تحت قيادته وهذا الجانب أحتاج إلى تطويره“.