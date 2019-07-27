ماذا قال إنييستا بعد مباراة برشلونة ضد فيسيل كوبي؟

شدد أندريس إنييستا، قائد فيسيل كوبي الياباني، على أنه عاش لحظات غريبة واستثنائية خلال المباراة الودية ضد فريقه القديم برشلونة، رافضًا ما يتردد بأنه نادم على الرحيل عن البارسا.

وقال إنييستا: ”عقب المباراة قمت بحمل شنطة كاملة أحمل فيها جميع قمصان لاعبي برشلونة وإهدائها إلى زملائي في الفريق الياباني، للاحتفاظ بهذه الذكرى، لقد حصلت على أكثر من 20 قميصًا“.

وتابع: ”في الحقيقة اللعب ضد سيرجيو بوسكيتس كان غريبا، لقد اعتدنا اللعب سويًا في برشلونة، ولكن كان يومًا استثنائيًا، حاولت هز الشباك ولكن الحظ لم يحالفنا“.

وبشأن الحسرة على رحيله من البارسا، أجاب إنييستا: ”الندم كلمة قوية وقاسية، أؤكد دائمًا إذا كان لدي القوة الكافية للاستمرار مع برشلونة، بالتأكيد كنت سأظل مع الفريق، ولكن مرحلتي انتهت“.

وتمنى إنييستا في ختام تصريحاته التوفيق لزملائه وإدارة النادي في الفوز بالألقاب التي يتطلع الفريق لتحقيقها في الموسم الجديد.

وفاز برشلونة على نظيره فيسيل كوبي بهدفين دون رد، من توقيع اللاعب الشاب كارليس بيريز.