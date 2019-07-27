نادي برشلونة يحقق فوزًا صعبًا على فيسيل كوبي في كأس راكوتين (فيديو)

حقق نادي برشلونة الإسباني، فوزًا صعبًا على منافسه فيسيل كوبي، في كأس راكوتين، بنتيجة 2/0، السبت.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل كارليس بيريز الهدف الأول في المباراة، في الدقيقة 59، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعاد كارليس بيريز وسجل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 86، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيصًا، حيث اصطدمت الكرة بالقائم قبل أن تتحول إلى المرمى.

ويلاقي برشلونة منافسه آرسنال الإنجليزي، يوم 4 أغسطس المقبل، في كأس جوهان غامبر، ثم يلعب مع نابولي، على أن يستهل النادي الكتالوني حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني بمواجهة أتلتيك بلباو، على ملعب سان ماميس، يوم 16 أغسطس.

وشارك آندريس إنييستا مع فيسيل كوبي في الشوط الأول، قبل أن يخرج في الشوط الثاني.

برشلونة 1 × 0 فيسيل كوبي | هدف لوكاس بيريز pic.twitter.com/eqhgXAlvlh — مجنووووون كوره (@O5wc2ifDYhY0mbB) July 27, 2019

برشلونة 2 × 0 فيسيل كوبي | هدف بيريز pic.twitter.com/V0qRmmrrmK — مجنووووون كوره (@O5wc2ifDYhY0mbB) July 27, 2019