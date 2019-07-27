أهداف مباراة برشلونة وفيسيل كوبي.. 2/0 للنادي الكتالوني بتوقيع كارليس بيريز (فيديو)

افتتح كارليس بيريز التسجيل لناديه برشلونة الإسباني في المباراة التي تجمعه مع فيسيل كوبي الياباني، في إطار مباريات كأس راكوتين، على ملعب نويفير كوبي.

وجاء هدف كارليس بيريز في الدقيقة 59، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد شوط أول سلبي.

وسجل كارليس بيريز الهدف الثاني له ولبرشلونة في الدقيقة 86.

ويشارك في هجوم برشلونة أنطوان غريزمان مع رافينيا وأليكس كولادو.

في حين يغيب عديد اللاعبين أبرزهم ليونيل ميسي ولويس سواريز، حيث يقضيان إجازتهما.

برشلونة 1 × 0 فيسيل كوبي | هدف لوكاس بيريز pic.twitter.com/eqhgXAlvlh — مجنووووون كوره (@O5wc2ifDYhY0mbB) July 27, 2019