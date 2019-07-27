غريزمان: متحمس للعب مع ليونيل ميسي ونيمار إضافة كبيرة

أكد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان تحمسه للعمل سويًا مع ليونيل ميسي، في نادي برشلونة الإسباني، رافضًا التعليق على ما تردد بشأن توقيعه لريال مدريد في وقت سابق.

وأجرت صحيفة ”سبورت“ حوارًا مع غريزمان قال فيه:“أشعر بأهميتي منذ اليوم الأول لي في برشلونة، وجاهز للعب في أي مركز، سواء رأس الحربة أو خلف المهاجم أو على الجناحين“.

وأضاف غريزمان:“ألتزم بتعليمات الجهاز الفني، وتنتظرني منافسة كبيرة، والفريق يضم أسلحة هجومية، مثل: ميسي، ولويس سواريز، وعثمان ديمبلي، وفيليب كوتينيو، ومالكوم“.

وتابع:“لا أشعر بالخوف من التواجد وسط النجوم، وأتطلع لرؤية ميسي، واللعب بجوار سواريز، وديمبلي، وكوتينيو، وواثق أن هذه الكتيبة قادرة على الظفر بالألقاب“.

وعن إمكانية انضمام نيمار إلى برشلونة قال غريزمان:“هناك متغيرات عديدة في سوق الانتقالات، ونيمار لاعب عالمي، وبالتأكيد وجوده إضافة لبرشلونة“.

وتحدث غريزمان عن ليونيل ميسي، حيث قال:“إشادة ميسي بي العام الماضي أسعدتني كثيرًا، وفخور بما قاله عني، فهو الأفضل، وعندما يتحدث الأفضل يجب أن ينصت الجميع“.

وواصل:“أتطلع لرؤية ميسي، وكيف يتصرف خلال التدريبات والمباريات، والاستمتاع أيضًا باللعب معه، وتبادل صناعة وتسجيل الأهداف“.

وتابع:“أتخيل ميسي في الملعب وأنا على سريري، أو في التدريبات أو في مقاطع الفيديو“.

وعن إمكانية المشاركة في الدفاع أردف غريزمان:“لقد تابعتم مبارياتي في أتلتيكو مدريد، حيث أُجيد أداء المهام الدفاعية ولا أجدها مشكلة، بالعكس استمتع باستخلاص الكرة من المنافسين مما يمنحني ثقة كبيرة“.

وعن المقارنة بين مدرب الحالي إرنستو فالفيردي ومدربه السابق دييغو سيميوني أوضح غريزمان:“فالفيردي يتحلى بالهدوء ولا يميل للصراخ كثيرًا مثل سيميوني، ولكن لكل مدرب طريقته وأسلوب عمله لتحقيق أهداف الفريق“.

وأكمل:“أنا مدين لسيميوني، وبفضله انضممت لبرشلونة، وفزت بلقبي كأس العالم والدوري الأوروبي، وجعلني لاعبًا مثاليًا“.

وعن صحة توقيعه لريال مدريد في وقت سابق، علّق الدولي الفرنسي:“لا يمكنني الحديث عن ذلك، أو التطرق لاحتمالات، إنها أمور غير مهمة“.

وتطرق غريزمان للحديث عن زميله ومواطنه ديمبلي:“علاقتي به رائعة في النادي والمنتخب، ولديه رغبة واضحة وقوية ليصبح لاعبًا مهمًا في صفوف برشلونة، وهو ما يظهر في جديته خلال التدريبات“.

وأضاف:“نساعد ديمبلي ليشعر بالثقة داخل وخارج الملعب، وكل لاعب واجه عدة أزمات في بداية مسيرته، وقد مررت بنفس المرحلة وتعلمت وتطورت“.

وأتم:“ديمبلي يعلم جيدًا المطلوب منه، وسنساعده ليتطور ويكون عنصرًا مهمًا في الفريق الكتالوني، لأنه يمتلك مهارات عديدة“.

وانضم غريزمان، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى برشلونة، بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد والبالغة 120 مليون يورو.