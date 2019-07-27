ماذا قال سيميوني وزيدان بعد فوز أتلتيكو مدريد التاريخي على ريال مدريد؟

علق المدربان، الأرجنتيني دييغو سيميوني والفرنسي زين الدين زيدان، المديران الفنيان لأتلتيكو مدريد وريال مدريد على الترتيب، على المباراة التي جمعت الفريقين في الكأس الدولية للأبطال.

وحقق أتلتيكو مدريد فوزًا تاريخيًا 7/3، وقد شهدت المباراة تسجيل دييغو كوستا 4 أهداف، وطرد لاعب من كل فريق.

وعقب المباراة قال سيميوني إن نتيجة المباراة غير حقيقية ولا تمثل الواقع بالنسبة للناديين، وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية: ”أنا لا أعتبر تلك المباراة حقيقية وواقعية بالنسبة لريال مدريد ولنا“.

وأردف سيميوني ”أنا لا أتسرع في أي شيء، أنا أعيش اللحظة الراهنة، لقد كانت مباراة جيدة، لقد شاهدتها بحماس وتفاؤل، الآن أنتظر المباراة التالية لتدوير اللاعبين من أجل بدء الدوري الإسباني بشكل جيد“.

وأكمل المدرب الأرجنتيني ”لقد نجحنا في الاستعداد للمباراة جيدًا، لقد بحثنا عن مكان يمكن أن يؤذي الخصم، حاولنا إيجاد أماكن جيدة عند خروج الكرة، وكان لدينا الكثير من الدقة، التي تعد مهمة في كرة القدم. عندما كانت لدينا فرص، كان هناك خيار حقيقي للتسجيل“.

من جهته، قال زيدان: ”ما حدث هو أننا دخلنا اللعبة بشكل سيئ للغاية، بعد 8 دقائق أصبحت النتيجة 2/0“.

وتابع ”كان الشوط الأول صعبًا بالنسبة لنا، كل شيء مفقود، استقبلنا 7 أهداف وهذا لا يمكن أن يحدث، يشعر اللاعبون بخيبة أمل أيضًا“.

وأكمل المدرب الفرنسي ”عندما تتأخر بنتيجة 0/2 يكون الأمر أكثر تعقيدًا لأنه يجب عليك الهجوم وترك مساحات“.

وواصل ”أنا فقط أفكر في بداية المباراة، الأداء لم يكن جيدًا من الجميع وأولهم أنا، ولا يمكنك إلقاء اللوم على لاعب أو أثنين، علينا أن ننسى هذه المباراة بسرعة“.

وأضاف زيدان ”سنكون متحمسين، سيكون موسمنا جيدًا، اليوم لا يمكننا أن نكون سعداء، لكنني مقتنع بأن لدي فريقًا سيتنافس، لست قلقًا من تكرار الأخطاء في الموسم الماضي، لكن هذا مؤلم، الفريق الذي خسر اليوم ستشاهدونه بشكل مختلف بالموسم، هو مجرد لقاء تحضيري، لا ينبغي علينا أن نمنحه أكبر من حجمه“.

وأكمل ”لقد كانت مباراة ودية، ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة لأتلتيكو مدريد، أنا مقتنع بأن هذا الفريق سيفعل شيئًا جيدًا هذا الموسم“.

وأتم ”الآن علينا الراحة والتفكير في بداية الدوري الإسباني“.

وعن مشاركة الياباني كوبو، قال زيدان: ”كوبو؟ دخل اليوم بنتيجة معقدة، عندما نعود إلى مدريد سنرى ما سيحدث له“.

أما سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد، فقال في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“: ”كنا كالمشردين، يمكنك أن تخسر مباراة بعدة سيناريوهات، ولكن ليس بمثل هذه الطريقة، ولكنها في النهاية مواجهة وديّة الهدف منها تجهيز الفريق، لقد تعاملنا معها على أنها بروفة، بينما خاض أتلتيكو مدريد المواجهة وكأنها نهائي“.

أضاف راموس ”بالطبع الخسارة ثقيلة، وبعد مستوانا الهزيل في الشوط الأول، كان هدفنا أن ننسى أول 45 دقيقة والفوز بالشوط الثاني، وهو ما نجحنا في تحقيقه على الأقل، إنها نتيجة سيئة للغاية“.

وأردف ”الطموح ما زال موجودًا، لقد توجنا بالعديد من الألقاب، ولكن ذلك أصبح جزءًا من الماضي، ويجب أن ننسى ما حدث في الموسم الأخير، ومن المبكر جدًا تقييم مستوى الفريق، ويجب أن نواصل العمل بجدية، لقد فاجأنا لاعبو أتلتيكو مدريد في بداية اللقاء، ولعبوا بإصرار شديد“.

وأكمل ”محبطون لأن أتلتيكو مدريد المنافس المباشر لنا في المدينة، ريال مدريد يتألم بعد أي خسارة، ولكن لا داعٍ للقلق، إنها مجرد بداية ونحن في مرحلة الإعداد، وسنتحسن تدريجيًا“.

وواصل ”الربط بين ما يحدث بسبب رحيل لاعبين أو الوافدين الجدد تقييم غير عادل، ريال مدريد ما زال كما هو، واللاعبون ملتزمون بتعليمات المدير الفني، والفريق يعمل بشكل جيد تكتيكيًا، لذا لا مجال لأي قلق في الوقت الحالي“.

وتابع الدولي الإسباني ”لا ننشغل بما يدور في سوق الانتقالات من شائعات سواء صحيحة أم خاطئة، غاريث بيل ما زال زميلنا، وسعداء بتواجده، ومستقبل أي لاعب يتوقف عليه“.

وأتمّ ”إذا لم أثق في قدرات هذا الفريق، أو أشك بنسبة 1% في نجاحه، سأكون أول الراحلين عن ريال مدريد“.