ضربة جديدة لزيدان بإصابة لوكا يوفيتش في مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد (صورة)

تعرض ريال مدريد الإسباني لضربة جديدة، بعد إصابة لاعبه الصربي لوكا يوفيتش، في الخسارة التاريخية أمام منافسه أتلتيكو مدريد، في الكأس الدولية في الولايات المتحدة.

وقرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد لإخراج يوفيتش، وإشراك كريم بنزيما، بعد إصابة المهاجم الصربي.

واصطدم لوكا يوفيتش مع السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد، ليصاب في كاحله الأيسر.

وهذه الضربة الرابعة لريال مدريد ومدربه زيدان، بعدما تأكد غياب المهاجم الإسباني ماركو أسينسيو لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، كما ضربت الإصابات إبراهيم دياز، وسيغيب مدة شهر عن الفريق الملكي، وهو الحال الذي ينطبق على المدافع الفرنسي فيرلاند ميندي.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فإن لوكا يوفيتش، البالغ من العمر 21 عامًا، سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية.

وتعرّض ريال مدريد لخسارة تاريخية بسقوطه 7/3 أمام أتلتيكو مدريد.