تقارير: غاريث بيل يقترب من الرحيل إلى نادي جيانجسو سونينغ الصيني

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى اقتراب النجم الويلزي غاريث بيل من الرحيل عن قلعة ريال مدريد إلى الدوري الصيني.

ونشرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن بيل اقترب من التوقيع لنادي جيانجسو سونينغ الصيني، بعد توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي.

وكشفت الصحيفة عن تفاصيل التعاقد بين بيل ونادي جيانجسو سونينغ، حيث سيحصل اللاعب على 25 مليون يورو سنويًا، وسيوقع على عقد انضمام لمدة 5 سنوات.

ومن المقرر أن يحسم بيل انتقاله إلى جيانجسو سونينغ، نهاية هذا الأسبوع، بعد اتفاق ريال مدريد مع النادي الصيني.

ونال بيل 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا منذ انضمامه إلى ريال مدريد قادمًا من توتنهام هوتسبير في 2013 في صفقة قياسية آنذاك بلغت 100 مليون يورو (112 مليون دولار)، لكنه عانى للحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية الموسم الماضي.