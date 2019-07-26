ميسي يعود لتدريبات برشلونة قبل نهاية عطلته الصيفية

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عميد فريق برشلونة إلى مدينة برشلونة اليوم الجمعة، رفقة عائلته وقبل الوقت المحدد، حيث منح الفريق الكتالوني اللاعبين الذين شاركوا في كوبا أمريكا عطلة حتى 4 أغسطس القادم

وقضى ميسي جزءًا من عطلته في الأرجنتين وجزر أنتيغا وباربودا قبل أن يعود إلى برشلونة في أفق بداية التدريبات استعدادًا للالتحاق بالمجموعة.

وقبل ميسي قطع الأوروغوياني لويس سواريز عطلته الصيفية، وبدأ يومه الجمعة تدريباته في المدينة الرياضية لبرشلونة، وقد يلتحق به صديقة الأرجنتيني بداية من الغد.

وعاد الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة إلى مركز تدريب النادي الكتالوني في ”خوان جامبر“ قبل موعده، وبدأ التدريب منفردًا للاستعداد لمنافسة شرسة مع أنطوان غريزمان.

ولم يكن من المتوقع عودة الدولي الأوروغواياني قبل يوم الأربعاء المقبل، لكنه تدرب صباح يوم الجمعة منفردًا رغم غياب الفريق في جولة آسيوية حاليًا.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أنه مع انضمام غريزمان من أتلتيكو مدريد، يدرك سواريز أنه سيخوض منافسة شرسة على مركز قلب الهجوم.

وتعاقد برشلونة مع غريزمان الفائز بكأس العالم مع فرنسا مقابل 120 مليون يورو (135 مليون دولار) من أتلتيكو مدريد.

ومن المحتمل أن يشارك اللاعبان في لقاء آرسنال في كأس جوهان غامبر يوم 4 آب/ أغسطس القادم.

ويأمل فالفيردي في أن يكون كل لاعبيه حاضرين خلال اللقاءات الإعدادية الأخيرة، وبعد عودة ميسي وسواريز ينتظر عودة البرازيليَّينِ أرثور ميلو وفيليب كوتينيو والتشيلي أرثور فيدال وكلهم شاركوا في كوبا أمريكا.

ويبدأ برشلونة الموسم بمواجهة أتليتك بلباو في الدوري الإسباني الدرجة الأولى يوم 17 أغسطس القادم.