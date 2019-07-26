نيمار يستفز باريس سان جيرمان بتصرف جديد تجاه برشلونة (فيديو)

أثار النجم البرازيلي نيمار الجدل مجددًا حول علاقته مع إدارة ناديه باريس سان جيرمان، وذلك بتوقيعه على قميص نادي برشلونة.

وكشف مقطع فيديو لنيمار توقيعه على قميص لنادي برشلونة، حمله أحد المشجعين فور وصول بعثة النادي الفرنسي إلى الصين.

وضم المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار لقائمة اللاعبين المسافرين إلى الجولة الآسيوية المقامة في الصين.

وتحوم الشكوم حول استمرار نيمار مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل، في ظل التقارير التي تربطه بالعودة إلى برشلونة الإسباني.

وقال نيمار علنًا إنه يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان، في حين تردد أن برشلونة يريد التعاقد مع اللاعب بصفقة تبادلية.

ويحضر العملاق الفرنسي للموسم الجديد 2019/2020، من خلال معسكر لمدة 10 أيام من الفترة بين 23 يوليو وحتى 4 أغسطس المقبل، يواجه خلالها كلًا من إنتر ميلان، وإف سي سيدني وديًا يومي 27 و30 يوليو.

ويفتتح باريس سان جيرمان موسمه الرسمي يوم 3 أغسطس، عندما يلاقي رين في كأس السوبر الفرنسي، وتلعب المباراة في الصين.