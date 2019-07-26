رابطة الليغا ترد على رئيس الاتحاد: جدول الدوري الإسباني لن يتغير

رفضت رابطة الدوري الإسباني تغيير جداول مباريات المسابقة حسبما قرر الاتحاد المحلي، مؤكدة أنه لن يتم تعديل الجداول التي أعلن عنها.

وقالت الرابطة في بيان نشرته صحيفة ”ماركا“ اليوم الجمعة: ”نظرًا للقرار الصادر عن قاضي الاتحاد المحلي تؤكد رابطة الدوري الإسباني أنها المؤسسة المختصة الوحيدة التي تحدد مواعيد مباريات رابطة الدوري للمحترفين. لذلك؛ فإن الجداول الزمنية التي سبق أن أعلنتها الرابطة في المراحل الأولى للمسابقة ستظل كما هي“.

وأضاف البيان ”الرابطة تؤكد أن هناك جلسة استماع في السابع من الشهر المقبل بخصوص طلب الاتحاد بتغيير المواعيد مع التأكيد على أن أي تغيير في مواعيد المباريات سيعرض عقودًا مع رعاة محليين ودوليين بقيمة تزيد عن ملياري يورو“.

وأكد خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا في وقت سابق أنه ستجرى مباريات الموسم المقبل يومي الجمعة والإثنين بشكل طبيعي في رده على اعتراض لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني على ذلك.

وأعلنت الرابطة مواعيد أول 3 جولات من الليغا والتي شهدت مباريات أيام الجمعة والإثنين وهو ما اعترض عليه روبياليس.