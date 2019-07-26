برشلونة ينتظر إشارة ليونيل ميسي لتجديد عقده

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الجمعة، أن نادي برشلونة ينتظر إشارة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، للبدء في مفاوضات تجديد العقد.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن برشلونة يفكر بشكل جدي في تجديد عقد ميسي، مشيرة إلى أن إدارة برشلونة تنتظر الموعد الذي يختاره ميسي لبدء محادثات معه، لتجديد العقد.

وأشارت الصحيفة المقربة من أسوار برشلونة إلى أن إدارة النادي الكتالوني ستبدأ الاتصال بميسي مباشرة إذا أراد بدء التفاوض.

وجدد ميسي عقده مع برشلونة آخر مرة في نوفمبر 2017، حيث ينتهي العقد الحالي في يونيو 2021، بقيمة فسخ عقد 700 مليون يورو.

ويتبقى عامان في عقد ميسي الحالي مع برشلونة، إلى جانب إمكانية التمديد لعام إضافي حتى 2022، لكن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أوضحت أن برشلونة لا يواجه أزمة في تجديد عقد لاعبه الأرجنتيني، مشيرة إلى أن إدارة برشلونة تعلم أن نية ميسي هي البقاء في برشلونة حتى اعتزاله عالم كرة القدم.

وانضم ميسي، البالغ من العمر 32 عامًا، إلى برشلونة العام 2004، وأسهم بشكل واضح في تتويج الفريق بالعديد من الألقاب، أبرزها الفوز 10 مرات بلقب الدوري الإسباني و4 مرات في دوري أبطال أوروبا و6 في كأس الملك، كما فاز بالعديد من الجوائز الفردية، أبرزها الكرة الذهبية 5 مرات.

وسجل ميسي 603 أهداف في 687 مباراة مع برشلونة، علمًا أنه سجل 419 هدفًا في 452 مباراة مع الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني، وهو الهداف التاريخي لليغا.