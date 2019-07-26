زيدان يتحدث عن خطط ريال مدريد بعد إصابة أسينسيو واحتمال انتقال جيمس رودريغيز إلى أتلتيكو مدريد

تحدث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، قبل مواجهة الجار أتلتيكو مدريد في الكأس الدولية للأبطال عن جيمس رودريغيز وغاريث بيل والإصابات التي ضربت 3 من لاعبيه.

وقال زيدان حول ماركو أسينسيو، الذي أُصيب بقطع في الرباط الصليبي: ”تأثرنا كلنا واللاعبون منحوه الحب الذي يحتاجه أتمنى أن يكون قويًا“.

وأضاف زيدان عن إمكانية التعاقد مع لاعب جديد لتعويض أسينسيو ”لن يغيّر أي شيء، لا أفكر في الأمر، تلقينا ضربة لكن ما أفكر فيه هو مباراة الغد وسنرى بعد ذلك، المهم هو المباراة الأولى في الليغا“.

وردّ زيدان على تصريحات المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد حول جيمس رودريغيز وقال: ”إنها قضية النادي وهي قضية بين الرؤساء وليست في يدي“.

وعن إصابة فيرلاند ميندي أوضح زيدان ”إنها أشياء تزعجني، لا أعرف متى سيعود للعمل، هي أشياء تحدث في الإعداد قبل الموسم أتمنى أن يعود بسرعة“.

ورفض المدرب الفرنسي التعليق على قضية غاريث بيل وصفقة بول بوغبا وقال: ”غاريث بيل معنا هو يتدرب معنا هنا“.

وحول بوغبا ”لديّ لاعبين هنا، نقطة ونهاية“.

وعن مواجهة أتلتيكو مدريد أكمل زيدان ”سنحاول أن نحقق أكثر ونلعب أفضل، اللاعبون سعداء بمثل هذه المباريات“.

وعن حراسة مرمى ريال مدريد قال المدرب الفرنسي: ”سترون ذلك، هذا الأمر واضح للاعبين، يجب أن يلعب من يكون جيدًا أكثر“.

وتحدث زيدان عن رحيل داني سيبايوس إلى آرسنال ”إنه لاعب مهم ربما لم تكن لديه دقائق أكثر للعب في مدريد هناك عدد كبير من اللاعبين، أتمنى أن يلعب كثيرًا وبشكل جيد“.