فيرلاند ميندي ينضم إلى قائمة المصابين في ريال مدريد

أعلن ريال مدريد إصابة مدافعه الفرنسي فيرلاند ميندي في العضلة الأمامية لفخذه الأيمن ليكون الضحية الثالثة للإصابات في الفترة الإعدادية بعد إبراهيم دياز والذي تعرض لإصابة عضلية وماركو أسينسيو قطع في الرباط الصليبي.

وحسب الصحف الإسبانية فالوافد الجديد على ريال مدريد سيغيب ما بين 3 و4 أسابيع وهو ما يعني عدم مشاركته في بداية الموسم الجديد للفريق في الدوري الإسباني الذي ينطلق يوم 16 آب / أغسطس القادم.

ودفع ريال مدريد 48 مليون يورو للتعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي من أولمبيك ليون لكن إصابته تجعل البرازيلي مارسيليو مرة أخرى الظهير الأيسر الوحيد المتاح أمام زيدان في اللقاءات الودية القادمة وبداية الليغا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة جاره أتلتيكو السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال والتي تُقام في سنغافورة.