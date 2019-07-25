برشلونة يعين الهولندي باتريك كلويفرت مديرًا لمدرسة الفريق

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا تعيين لاعبه السابق الهولندي باتريك كلويفرت مديرًا لأكاديمية الفريق “ لامسيا “ في عقد لمدة موسمين، في محاولة من الإدارة لإعادة ترتيب كرة القدم للفئات الصغرى داخل النادي.

وستكون أولى مهام المدير الجديد للاماسيا هي تعيين مدربين للفئات الصغرى للفريق، وحسم مصير المدربين الحاليين.

وكان كلويفرت ضمن المرشحين للمنصب وتفاوضت إدارة النادي معه في المدة الأخيرة، لكن حظوظه قويت بعد إقالته رفقة مواطنه كلارنس سيدورف من تدريب المنتخب الكاميروني حيث كان يشغل منصب المدرب المساعد.

واختار برشلونة نجمه السابق لكونه يعرف الفريق جيدًا وأسلوب اللعب ويملك شخصية محبوبة.

ويلعب أحد أبناء كلويفرت في مدرسة لامسيا.