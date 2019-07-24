إصابة ماركو أسينسيو تغير خطط ريال مدريد في سوق الانتقالات

تلقى ريال مدريد ضربة قوية بإصابة نجمه الإسباني ماركو أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي ستدفعه لإجراء عملية جراحية والغياب عن الملاعب لمدة تفوق 6 أشهر.

وحسب صحيفة “ آس “ فالإصابة القوية للاعب كان الفرنسي زين الدين زيدان يعتمد عليه ضمن خططه للموسم الجديد تفرض على إدارة الفريق البحث عن حلول.

وتلقى ريال مدريد اتصالات حسب الصحيفة تعرض عليه لاعبًا دوليًا في فريق أوروبي لتعويض أسينسيو لكن جواب الإدارة كان واضحًا: ”المشكلة سيتم حلها داخليًا“.

وكان زيدان يفضل إشراك أسينسيو في الجانب الأيمن على حساب فينسيوس جونيور لكن الإصابة قد تدفع الإدارة للاحتفاظ بلوكاس فاسكيز الذي كان قريبًا من الرحيل نحو آرسنال.

ولا يبدو أن الإصابة ستكون في صالح النجم الويلزي غاريث بيل الذي أكد زيدان أن وضعه لن يتغير حتى بعد لعبه وتسجيله في مرمى آرسنال ويبقى رحيل الويلزي مطلبًا للجميع.

وعاد الكولومبي جيمس رودريغيز لريال مدريد وقد يكون الحل المثالي لغياب أسينسيو في حال غير زيدان رأيه في اللاعب وقرر منحه فرصة في ريال مدريد.

كما يعتبر البرازيلي رودريغو أحد الحلول أمام المدرب الفرنسي الذي يرى إمكانية مشاركة النجم الشاب في الجهة اليمنى رغم كونه لعب في البرازيل في اليسار.

تعويض ماركو أسينسيو لن يكون سهلًا خصوصًا في ظل رغبة ريال مدريد في بيع بعض اللاعبين لتحقيق توازن مالي وسيتخلى عن بيع لوكاس فاسكيز وربما أيضًا جيمس رودريغيز لتعويضه.