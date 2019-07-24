رابطة الدوري الإسباني تنفي شكوى أتلتيكو مدريد ضد غريزمان

تسبب خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، في حالة من القلق في برشلونة بعد تأخره في منح المهاجم أنطوان غريزمان الوافد الجديد على النادي الكتالوني تصريح اللعب في مسابقة الدوري الموسم المقبل.

لكن تيباس قال لمحطة ”أوندا سيرو“ الإذاعية: ”هناك آلية في لوائحنا الداخلية وضعت محل التنفيذ وينوط بها حل مثل هذه المواقف“.

وقال أتلتيكو عقب انضمام اللاعب لبرشلونة، إن غريزمان أعلن رحيله عن النادي يوم 14 مايو/ آيار ما يعني وجود اتفاق بينه وبين برشلونة قبل انخفاض قيمة الشرط الجزائي.

وذكر أتلتيكو في بيان حينها: ”يرى النادي أن المبلغ المدفوع ليس كافيًا لتغطية قيمة الشرط الجزائي ومن الواضح أن الاتفاق بين اللاعب وبرشلونة حسم قبل انخفاض القيمة من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو“.

وأضاف: ”أتلتيكو يؤمن بأن إنهاء التعاقد تم قبل انتهاء الموسم الماضي بالنظر إلى حقائق ومواقف وعلامات قام بها اللاعب وبناء عليه بدأ النادي بالفعل إجراءات يراها مناسبة لحماية حقوقه ومصالحه“.

لكن مصادر في رابطة الليغا قالت لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، إنه لا يوجد أي شكوى من أتلتيكو بشأن غريزمان أو أي طلب رسمي من النادي بحرمان المهاجم الفرنسي من الحصول على تصريح لعبه مع ناديه الجديد.

وتعتبر لجنة ترخيص الليغا الجهة المسؤولة عن تحديد ما إذا كان سيتم إيقاف ترخيص اللاعب أم لا، وهي الجهة التي يجب عليها دراسة خطاب أتلتيكو، وليس شكوى، بشأن اللاعب ما أثار جدلًا حول منحه الترخيص.