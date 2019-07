ريال مدريد يعلن التشخيص الرسمي لإصابة أسينسيو

أعلن ريال مدريد الإسباني التشخيص الرسمي لإصابة اللاعب ماركو أسينسيو، والتي تعرض لها في مواجهة الفريق الودية ضد آرسنال، مساء الثلاثاء.

وقال النادي في بيانه الرسمي: ”بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا ماركو أسينسيو من قبل أطباء ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والهلالة الخارجية للركبة اليسرى“.

وأضاف: ”سيتم إجراء عملية جراحية للاعب في الأيام القليلة المقبلة“.

