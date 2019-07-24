ريال مدريد يعلن التشخيص الرسمي لإصابة أسينسيو

أعلن ريال مدريد الإسباني التشخيص الرسمي لإصابة اللاعب ماركو أسينسيو، والتي تعرض لها في مواجهة الفريق الودية ضد آرسنال، مساء الثلاثاء.

وقال النادي في بيانه الرسمي: ”بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا ماركو أسينسيو من قبل أطباء ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والهلالة الخارجية للركبة اليسرى“.

وأضاف: ”سيتم إجراء عملية جراحية للاعب في الأيام القليلة المقبلة“.

For Marco Asensio 2019/2020 season is over pic.twitter.com/gRABnU5KNH — Gucci Bet (@GucciBet24) July 24, 2019

ولعب أسينسيو لمدة 20 دقيقة فقط، وأحرز هدفًا، قبل أن يخرج محمولًا على ”نقالة“، وهو يبكي، بعد إصابته في لعبة مشتركة مع الغابوني أوباميانغ مهاجم آرسنال.

???? Parte médico de Asensio.#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 24, 2019

تعرَّض الجناح الإسباني لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام آرسنال، في بطولة كأس الأبطال الدولية، واضطر لمغادرة المباراة.

ففي الدقيقة (65)، سقط أسينسيو على أرض الملعب، بعد كرة مشتركة مع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ نجم آرسنال، ووضع يده على وجهه من شدة الإصابة، قبل أن يغادر الملعب ومنه للمستشفى لإجراء الفحوصات.

ولم يخفِ زيدان قلقه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، وقال: ”الأمر مقلق.. لكنه ذهب مباشرة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، تبدو الإصابة قوية، ونحن قلقون“