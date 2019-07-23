وكيل غاريث بيل يتحدى ريال مدريد: لن يرحل معارًا

استبعد وكيل أعمال غاريث بيل مهاجم ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إبرام أي اتفاق لإعارة اللاعب الويلزي في ظل سعي النادي للاستغناء عنه.

ولا يحظى اللاعب البالغ عمره 30 عامًا باهتمام زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، الذي قال إن النادي ”يعمل على رحيله“.

وقال جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية، اليوم: ”لن تكون هناك صفقات مؤقتة لرحيله عن النادي، غاريث أحد أفضل اللاعبين في العالم. يمكنني ضمان عدم إعارته إلى أي ناد“.

ونال بيل أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا منذ انضمامه إلى ريال مدريد قادمًا من توتنهام هوتسبير في 2013، في صفقة قياسية آنذاك بلغت مائة مليون يورو (112 مليون دولار)، لكنه عانى للحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية في الموسم الماضي.

ومن المرجح أن يتوقف اهتمام الأندية الأوروبية بالتعاقد معه بعقد نهائي على مدى استعداده لقبول تخفيض راتبه.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ناديي جيانغسو سونينغ وبكين جوان الصينيين أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع بيل.

وقال بارنيت: ”غاريث يلعب في ريال مدريد وحتى الآن لا يزال لاعبًا في ريال مدريد. لو جاء عرض ما يناسبنا، الأمور قد تتغير وربما يرحل خلال يوم أو أسبوع. أو ربما يستمر ثلاث سنوات مع ريال مدريد حتى نهاية عقده“.

وعلى الجانب الآخر، قال بول إنس، نجم ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد السابق، إن غاريث بيل يمكن أن يكون إضافة قوية لـ“الريدز“، في الموسم المقبل.

وأكد إنس، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، أن الثلاثي الهجومي الناري لنادي ليفربول، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، يعانون من الإرهاق الشديد، ولم يحصل اللاعبون الثلاثة على راحة كافية بعد الموسم الماضي؛ نظرًا لمشاركتهم في بطولة أمم أفريقيا وكوبا أمريكا.

وطالب إنس مسؤولي ليفربول بالتعاقد مع بيل، الذي يستطيع دعم هجوم الفريق في الموسم المقبل، لأنه يجيد اللعب على الأطراف وكلاعب وسط مهاجم، ويمكن أن يكون إضافة لليفربول، ويستطيع أن يعيد اكتشاف نفسه، بعد موسم سيئ وأزمات متكررة في ريال مدريد.