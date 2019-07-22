راكيتيتش قبل مباراة برشلونة ضد تشيلسي يكشف عن مستقبله مع البلوغرانا

رد الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط نادي برشلونة، على التقارير التي تربطه أخيرًا بالرحيل عن صفوف البلوغرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال راكيتيتش، خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة تشيلسي وديًّا غدًا: ”لقد اعتدت على الإشاعات منذ أنْ جئت إلى هنا، وفي العام الماضي حدث الأمر ذاته معي“.

وأضاف: ”لقد تحدثت إلى النادي والمدرب، ولدينا الأفكار ذاتها، وفكرتي هي الاستمرار مع برشلونة، نيتي هي البقاء والاستمرار والاستمتاع باللعب هنا؛ لأن عقدي مع النادي لا يزال ممتدًا لسنوات أخرى“.

وتابع: ”هنا عليك أن تعمل ومن يؤدي بشكل أفضل هو من يلعب، سأظل أعمل بقوة حتى يعتمد عليّ المدرب، أريد بذل قصارى جهدي وفي النهاية الأمر متروك للمدرب، الأمر المهم هو أننا مجموعة قوية وسنبحث عن الفوز بكل شيء“.

وأردف: ”الحديث عن مستقبلي لا يزعجني، يجب أن أفهم أن في كرة القدم بشكل عام يحدث ذلك. وبطريقة أخرى، أشعر بالفخر أن هناك أندية أخرى تطلب التعاقد معي لأن هذا يدل على أنني أؤدي بشكل جيد“.

وواصل: ”الشيء الوحيد الذي أراه هنا هو أن كل شيء يجب أن يؤخذ بسهولة، أحاول الاستمتاع بوجودي في برشلونة، والاستمتاع أكثر مع العناصر الجديدة، نريد تحسين الأخطاء وإنشاء مجموعة قوية“.

وأتم: ”لقد تحدثت مع الرئيس عن العديد من القضايا، لكن النادي في هذه اللحظة لديه أشياء أخرى يفكر فيها ومهمة أكثر من الأمور المتعلقة بي، الرئيس يريد الشيء ذاته مثلي تمامًا، وهو تشكيل مجموعة قوية، حتى يتمكن الناس من الاستمتاع ببرشلونة“.