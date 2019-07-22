تفاصيل عرض ريال مدريد لضم نيمار مقابل غاريث بيل

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني محاولاته الرسمية لإجهاض عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى ناديه السابق برشلونة.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن مسؤولي برشلونة يعلمون جيدًا أن عودة نيمار إلى ”كامب نو“ لا تعتمد على رغبة اللاعب فقط، ولكن الحسم سيكون بأيدي إدارة باريس سان جيرمان، التي تضع العراقيل أمام تلك العودة، وتطلب 222 مليون يورو على أقل تقدير لبيع البرازيلي الدولي لبرشلونة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، إلى أن تطور موقف الويلزي غاريث بيل، وإعلان الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، أن اللاعب سيغادر ”سانتياغو برنابيو“ خلال الأيام المقبلة، فتح الباب على مصراعيه أمام جميع الاحتمالات بالنسبة لبيل ونيمار في الوقت ذاته.

وأكدت أن إدارة ريال مدريد عرضت شراء نيمار مقابل رحيل غاريث بيل إلى باريس سان جيرمان، مع دفع 90 مليون يورو إضافية، لاقتناص صفقة قائد السليساو السابق.

وتابعت: ”يعلم المقربون من نيمار أن مسألة عودته إلى برشلونة معقدة للغاية، خاصة أن النادي الكتالوني يرغب في إتمام العملية عن طريق الصفقات التبادلية، دون أن يدفع مقابلًا ماديًّا كبيرًا، وبالتالي فقد بدأوا في فتح قنوات الاتصال أمام أندية أخرى، على رأسها ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني، انتظاراً لما ستسفر عنه الأيام المقبلة في الميركاتو“.