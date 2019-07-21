تقارير: الاتحاد الأرجنتيني يبعث رسالة اعتذار من ميسي إلى ”كونميبول“

كشفت تقارير صحفية عن وجود رسالة جديدة من النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، إلى اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية ”كونميبول“.

وقالت صحيفة ”La Nación“ الأرجنتينية، إن الاتحاد الأرجنتيني بعث ملفًّا كاملًا إلى لجنة القيم في كونميبول بخصوص تصريحات ميسي ضد الاتحاد، خلال بطولة كوبا أمريكا الأخيرة التي توجت بها البرازيل.

وكان ميسي فتح النار على التحكيم ومسؤولي كونميبول، في أعقاب هزيمة الأرجنتين أمام البرازيل بهدفين نظيفين في الدور قبل النهائي من البطولة، وقال إن الحكم لم يحتسب ركلتي جزاء لصالح التانغو، وإن الفساد يهيمن على كونميبول، وكل شيء معد سلفًا كي تفوز البرازيل بالبطولة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن الاتحاد الأرجنتيني بعث اعتذارًا رسميًّا من ميسي إلى مسؤولي كونميبول عن تصريحاته، في محاولة لإغلاق الملف، وتجنّب صدور أي عقوبات ضد النجم الأرجنتيني.

وأكد ميسي في اعتذاره أنه لم يقصد أي مسؤول في كونميبول خلال الحديث عن الفساد، وأن تصريحاته كانت ”انفعالية“، و“وليدة اللحظة“.

وتعرض ميسي للطرد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام تشيلي، والتي انتهت لصالح الأرجنتين 2-1، ويأمل مسؤولو التانغو ألا تزيد فترة إيقاف اللاعب نتيجة للطرد عن مباراة واحدة.