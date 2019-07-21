زيدان يكشف سر عدم مشاركة غاريث بيل في مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، سر إبقائه غاريث بيل، لاعب الفريق، خارج تشكيلته ضد بايرن ميونخ، إذ لم يضمه للقائمة الأساسية أو الاحتياطية في مواجهة الكأس الدولية للأبطال في أمريكا.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة من بايرن ميونخ بنتيجة (3-1)، في الكأس الدولية للأبطال، ولم يتواجد بيل على مقاعد البدلاء.

وأوضح زيدان في المؤتمر الصحفي للمباراة، والذي نشرته صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”بيل لم يلعب لأنه قريب جدًّا من الرحيل“.

وأضاف: ”نأمل أن يرحل قريبًا، من الممكن غدًا، نعمل على إنهاء انتقاله إلى فريق جديد“.

زيدان عن خروج بيل: "سنرى، إن حدث ذلك غدًا فسيكون أفضل (يضحك)." ???? pic.twitter.com/tvF7rqLMNi — SIR AHMED #13 (@midopido21) July 21, 2019

وتابع: ”الرحيل سيكون أفضل لنا ولبيل، لا يوجد شيء شخصي، ولكن يجب أن أتخذ القرارات“.

وأردف المدرب الفرنسي: ”وضعية بيل ستتغير خلال اليومين المقبلين، هذا قرار اتخذته واللاعب على علم بذلك“.

وواصل: ”تحدثت مع الإدارة بشأن بيل واتخذت هذا القرار، أنا المدرب، نحن في مفاوضات مع نادي آخر بشأن رحيل بيل“.

وعن مستقبل جيمس رودريغيز والمرجح رحيله هو الآخر، شدد زيدان: ”لن أتحدث عن جيمس الآن“.

وعن الهزيمة أمام بايرن ميونخ، علّق الفرنسي: ”بالطبع كنت أحب أن نفوز ونحن هنا للتحضير للمباراة الرسمية الأولى، واجهنا مشاكل في الضغط، لكن هذا لا يعني أن اللاعبين الذين شاركوا في الشوط الأول أفضل ممن شاركوا بالشوط الثاني“.