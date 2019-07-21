بمشاركة هازارد.. ريال مدريد يسقط أمام بايرن ميونخ في الكأس الدولية للأبطال (فيديو)

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزًا وديًا على نظيره ريال مدريد الإسباني (3-1)، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، فجر يوم الأحد.

وواجه الفريق البافاري نظيره الملكي ضمن مباريات الكأس الدولية للأبطال، استعدادًا للموسم الجديد.

وبدأ البلجيكي هازارد، مساره مع النادي الملكي على ملعب ”إن آر جي“ في مدينة هيوستن الأمريكية، في أول مشاركة بعد توقيع عقد بمئة مليون جنيه إسترليني مع الفريق، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، في 7 يونيو الماضي.

واستهل هازارد المباراة إلى جانب تشكيلة الفريق الأساسية، وخاض الشوط الأول كاملاً، ثم جرى استبداله بفينيسيوس جونيور، خلال الشوط الثاني.

الكاس الدولية للابطال : بايرن ميونخ 1 – 0 ريال مدريد | هدف بايرن الاول في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 pic.twitter.com/dF6kvPPqbU — اهداف المباريات HD (@arbhdd) July 21, 2019

وافتتح كورينتين توليسو التسجيل بهدف لبايرن ميونخ في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

في الشوط الثاني أضاف روبرت ليفاندوفسكي هدفًا ثانيًا للفريق البافاري في الدقيقة 67.

وسجل سيرج غنابري الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 70.

كأس الأبطال الدولية | بايرن ميونخ 2-0 ريال مدريد | هدف ثاني لـ البايرن روبرت ليفاندوفسكي#بايرن_مدريد#الكأس_الدولية_للأبطال2019#FCBRMA في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/VFkUzr4kvG — اهداف المباريات HD (@arbhdd) July 21, 2019

شهدت المباراة طرد لزفن أورليخ لاعب بايرن ميونخ في الدقيقة 81.

هدف ريال مدريد الوحيد سجله رودريغو غوس، القادم الجديد إلى الملكي، في الدقيقة 85.

كأس الأبطال الدولية | بايرن ميونخ 3-0 ريال مدريد | هدف ثالث لـ البايرن غنابري#بايرن_مدريد#الكأس_الدولية_للأبطال2019#FCBRMA في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/u7iaQ9Zfyv — اهداف المباريات HD (@arbhdd) July 21, 2019

لم تشهد المباراة مزيدًا من الأهداف، وانتهت بفوز بايرن ميونخ على ريال مدريد بنتيجة (3-1).

وقدم بايرن أداءً قويًا أمام ريال مدريد، فيما تكبد خسارة من هدفين مقابل واحد، أمام فريق آرسنال الإنجليزي، ليلة الأربعاء الماضي.