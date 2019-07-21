بمشاركة هازارد.. ريال مدريد يسقط أمام بايرن ميونخ في الكأس الدولية للأبطال (فيديو)

بمشاركة هازارد.. ريال مدريد يسقط أمام بايرن ميونخ في الكأس الدولية للأبطال (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزًا وديًا على نظيره ريال مدريد الإسباني (3-1)، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، فجر يوم الأحد.

وواجه الفريق البافاري نظيره الملكي ضمن مباريات الكأس الدولية للأبطال، استعدادًا للموسم الجديد.

وبدأ البلجيكي هازارد، مساره مع النادي الملكي على ملعب ”إن آر جي“ في مدينة هيوستن الأمريكية، في أول مشاركة بعد توقيع عقد بمئة مليون جنيه إسترليني مع الفريق، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، في 7 يونيو الماضي.

واستهل هازارد المباراة إلى جانب تشكيلة الفريق الأساسية، وخاض الشوط الأول كاملاً، ثم جرى استبداله بفينيسيوس جونيور، خلال الشوط الثاني.

وافتتح كورينتين توليسو التسجيل بهدف لبايرن ميونخ في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

في الشوط الثاني أضاف روبرت ليفاندوفسكي هدفًا ثانيًا للفريق البافاري في الدقيقة 67.

وسجل سيرج غنابري الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 70.

شهدت المباراة طرد لزفن أورليخ لاعب بايرن ميونخ في الدقيقة 81.

هدف ريال مدريد الوحيد سجله رودريغو غوس، القادم الجديد إلى الملكي، في الدقيقة 85.

لم تشهد المباراة مزيدًا من الأهداف، وانتهت بفوز بايرن ميونخ على ريال مدريد بنتيجة (3-1).

وقدم بايرن أداءً قويًا أمام ريال مدريد، فيما تكبد خسارة من هدفين مقابل واحد، أمام فريق آرسنال الإنجليزي، ليلة الأربعاء الماضي.

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