تقرير: تصريحات نيمار عن راموس وفينسيوس جونيور قد تقربه من ريال مدريد

فتحت تصريحات البرازيلي نيمار دا سيلفا، المحترف في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، عن ثنائي ريال مدريد سيرجيو راموس وفينيسيوس جونيور باب التكهنات عن وجهة اللاعب المقبلة.

وأوردت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية تصريحات نيمار عن مدح متواصل لثنائي الفريق الملكي راموس وفينيسيوس جونيور، وقال: ”راموس من أفضل اللاعبين من وجهة نظري على الإطلاق، فهو مدافع قوي ممتاز للغاية ويستطيع تسجيل الأهداف، ومن الصعب اللعب أمامه ومجاراته في الملعب“.

???? Neymar: "The best player I've faced? Sergio Ramos. It's very complicated to play against him" pic.twitter.com/MVs5jFm6Ss

