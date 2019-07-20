غريزمان يكشف سر بكائه بعد انتقاله إلى نادي برشلونة.. ويتحدث عن الاستقبال الأول في أتلتيكو مدريد

كشف المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب نادي برشلونة الإسباني، كواليس اللحظات الحاسمة في صفقة انتقاله إلى البارسا من نادي أتلتيكو مدريد، بعد فترة عصيبة من المفاوضات.

وقال غريزمان، في مقابلة حصرية مع صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”عندما توصلنا إلى اتفاق نهائي، وأصبحت لاعبًا في برشلونة بشكل رسمي، اتصلت بوالدي، وكنت أبكي، لقد كانت لحظة رائعة بالنسبة لي“.

وأضاف بقوله في المقابلة التي نشرتها الصحيفة المدريدية اليوم السبت: ”كانت هناك الكثير من الضغوط والتعقيدات في فترة المفاوضات مع برشلونة، لحظات عصيبة مررت بها، وعندما انتهت لم أتمالك نفسي من الفرحة، كنت سعيدًا للغاية، بكيت بشدة عندما سمعت صوت أبي في الهاتف، وأبلغته أنني أصبحت لاعبًا في برشلونة، إنه شعور لا يمكن وصفه“.

وعن كيفية استقباله من زملائه في برشلونة، قال غريزمان: ”لقد كان استقبالًا رائعًا من الجميع، لاعبين ومدربين وأطباء، كل أعضاء الفريق استقبلوني بحفاوة لا يمكن وصفها، لقد كنت سعيدًا جدًا بذلك، وأعلم أن هناك الكثير من التحديات التي تنتظرني رفقة البارسا، وأنا مستعد لها جيدًا“.

وبشأن جماهير أتلتيكو مدريد، وكيف يتوقع أن يكون استقبالها له في ملعب ”واندا متروبوليتانو“ عندما يلتقي برشلونة مع فريقه القديم، قال غريزمان: ”بالتأكيد ستكون هناك صافرات استهجان، هذا جزء من كرة القدم، لقد أحبوني بشدة، وعندما أرحل فإن هذا يكون ومؤلمًا بطبيعة الحال“.

وأضاف: ”الزيارة الأولى لن تكون سهلة، ولكنني لا يمكن أبدًا أن أنسى أتلتيكو مدريد أو ريال سوسييداد، كلا الناديين لهما فضل كبير على مسيرتي الكروية، ولا يمكن أن أنسى ذلك، كلاهما في قلبي“.