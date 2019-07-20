زيدان يحسم موقف غاريث بيل ويتحدث عن دور هازارد في ريال مدريد ولا يستبعد إبرام تعاقدات جديدة

تحدث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بايرن ميونخ صبيحة الأحد في هيوستن الأمريكية، في أول لقاءات الفريق الإعدادية للموسم الجديد برسم الكأس الدولية للأبطال.

وقال زيدان: ”أنا سعيد لأننا عملنا بشكل جيد، ما زلنا لم نصل لمستوى بدني جيد، وسنلعب 3 لقاءات ستساعدنا. لم نلعب سابقًا في هيوستن لكن بإمكاننا تقديم لقاء جيد لهذا الملعب“.

كما تحدث زيدان عن مواطنه بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وقال: ”نعرف ما نريد وما زال أمامنا الوقت، حاليًا نحن مركزون على هذه اللقاءات، وسنرى ماذا سيحدث“.

وأضاف متحدثًا عن غاريث بيل ”ليس مشكلة، لن أقول إن لاعبًا ما يعتبر مشكلة، لم يتغير أي شيء مع غاريث بيل منذ يونيو الماضي“.

وأشاد زيدان بالياباني كوبو وقال: ”يملك الجودة وكأنه معنا منذ زمن طويل. لن أقول إن كان سيلعب غدًا، لكننا سنحاول إشراك الجميع“.

وأضاف متحدثًا عن بقية اللاعبين ”يجب أن نحترم الجميع مع الفريق، تحدثنا ونعرف ما نريد، سيكون مغادرون ولاعبون جدد، هذا يشجعني على العمل مع اللاعبين الموجودين، هو صعب لكني تحدثت مع الجميع لأنني أردت أن أكون صريحًا معهم“.

وتحدث زيدان عن جيمس رودريغيز وأشرف حكيمي وقال: ”جيمس لاعب لريال مدريد، هو في عطلة حاليًا، سنرى ما سيحدث. لا نستطيع قول أي شيء حاليًا“.

وأضاف ”أشرف حكيمي مستمر مع بروسيا دورتموند، وهو في وضع جيد هناك“.

ولم ينسَ زيدان الحديث عن إيدين هازارد النجم الجديد وقال: ”كان في حاجة لفريق مثل ريال مدريد، إنه شيء مميز، واللاعبون يعرفون ذلك، في عمر 29 عامًا شخصيًا تطورت وقضيت فترة جيدة، هازارد نفس الشيء نعتقد أن بإمكانه التطور، مهمته تسجيل الأهداف وخلق الفارق. لقد فعل ذلك في السابق، وهو حاليًا معنا. يجب استغلال الأمر“.

وختم زيدان بالحديث عن ليبرون جيمس أسطورة السلة الأمريكي ”أنا سعيد لأنه يحب كرة القدم رغم أنه لا يعرفني“.