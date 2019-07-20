مارسيلو: نيمار أفضل من هازارد وهذا موقفي من الرحيل عن ريال مدريد

تحدث المدافع البرازيلي مارسيلو القائد الثاني لنادي ريال مدريد لقناة ”يوتيوب دي سولا“ عن عدة قضايا، أبرزها الأخبار التي تحدثت عن رحيله عن العملاق الإسباني، والفارق بين نيمار وهازارد، ورأيه في زميله السابق كريستيانو رونالدو.

وقال مارسيلو:“هازارد لاعب كبير، وهو زميلي في ريال مدريد، والناس يعرفون مستوى نيمار، فهو أحد أفضل 5 لاعبين في العالم، وأعرف نيمار منذ كان لاعبًا في سانتوس، ومن الصعب أن تدافع أمامه، فحينما تتوقع منه شيئًا يكون قد فكّر في شيء آخر، وبالنسبة لي نيمار أفضل“.

وأضاف عن إمكانية انتقال نيمار إلى ريال مدريد:“وجود نيمار سيكون جيدًا بالنسبة لي، وريال مدريد يسعى إلى التعاقد مع أفضل اللاعبين، ولست أنا من أقرر“.

وأكد مارسيلو أن ماضي مواطنه في برشلونة لن يشكل عائقًا، حيث قال:“أذكر يومًا أنه جاء إلى غرف ملابس ريال مدريد بحكم علاقته معنا، وأنا وكاسيميرو أصدقاء، والتنافس بيننا ينتهي داخل الملعب“.

وقارن الظهير الأيسر البرازيلي بين الظاهرة رونالدو ورونالدينيو، وكريستيانو رونالدو، حيث قال:“كل واحد له وقته الخاص، ورونالدو الظاهرة اسم الشهرة يدل عليه ويقول كل شيء، لقد فاز بما فاز به وسحر الناس، ورونالدينيو كان فرحتي، وكان شيئًا رائعًا، وكريستيانو رونالدو هو الذي عملت معه أكثر من غيره ورأيته يعمل كل يوم، ورأيت تركيزه وطاقته ودوافعه وتطوره، ومن الصعب أن تظل متألقًا وفي المقدمة 13، 14 و15 عامًا، وكريستيانو هو أكثر من أثار إعجابي ليس فقط داخل الملعب بل أيضًا خارجه، لكن الآخرين موجودون، وكل واحد فيهم صنع قصته“.

وعن أخبار رحيله عن ريال مدريد قال مارسيلو:“لديّ عقد مع ريال مدريد، وأنا سعيد هنا، ومن الواضح والطبيعي أنه في عمر معيّن هنالك عدة لاعبين يظهرون، لكنني سعيد في ريال مدريد، وعائلتي أيضًا، ولن أغادر ريال مدريد“.