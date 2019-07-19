الاتحاد الإسباني يفتح تحقيقًا في صفقة انتقال غريزمان إلى برشلونة

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر فتح تحقيق في صفقة انتقال الفرنسي أنطوان غريزمان إلى برشلونة بعد دفعه للشرط الجزائي في عقده البالغ 120 مليون يورو لفريقه السابق أتلتيكو مدريد.

وحسب موقع “ Iusport “ فلجنة المنافسة ستحقق في حالة إذا كان برشلونة قد تفاوض مع لاعب ينتمي لفريق آخر دون إذن فريقه الأصلي وهو ما يعتبر خرقا للقوانين الخاصة بالانتقالات.

ويطالب أتلتيكو مدريد بمبلغ الشرط الجزائي السابق في عقد غريزمان البالغ 200 مليون يورو والذي تقلص يوم 1 تموز / يوليوز الحالي إلى 120 مليون يورو.

ويعتقد أتلتيكو مدريد أن برشلونة تفاوض مع غريزمان في آذار/ مارس الماضي كما أن اللاعب أعلن مغادرته لفريقه يوم 14 أيار / مايو الماضي وقبل تقلص الشرط الجزائي.

وحسب صحيفة ”ماركا“ فإدارة أتلتيكو مدريد ترغب في حل ودي مع برشلونة حول الصفقة وتطالب بمبلغ 80 مليون يورو إضافية.

ولا يمكن لأتلتيكو مدريد رفع القضية للاتحاد الدولي لكرة القدم لكون الصفقة بين فريقين من نفس الاتحاد وهو من يملك الحق في اتخاذ قرار في القضية.