برشلونة يبحث عن بديل لجوردي ألبا في ألمانيا

ذكرت صحيفة “ سبورت “ أن برشلونة يحاول التعاقد مع بديل لمدافعه الأيسر الدولي الإسباني جوردي ألبا من الدوري الألماني حيث يفاضل بين الألماني فيليب ماكس (25 سنة – أوجسبورغ) والفرنسي جيروم روسيلون (26 سنة – فولفسبورغ).

واتجه برشلونة نحو الثنائي بعدما رفض ريال بتيس تخفيض مطالبه المالية بشأن مدافعه الأيسر الإسباني جونيور فيربو حيث يصر على مبلغ 35 مليون يورو.

ويجد برشلونة منافسة قوية في صفقة الألماني فليب ماكس الذي يبلغ ثمنه حوالي 20 مليون يورو، من ليفربول الذي يضع اللاعب ضمن اهتماماته.

وقدم المدافع الأيسر الألماني موسمًا جيدًا جعله محط أنظار عدة فرق كبرى وهو ما يهدد برشلونة الساعي لإنجاز الصفقة الأسبوع المقبل.

ويضع برشلونة الظهير الفرنسي جيروم روسيلون كخطة ”ب “لكونه راقبه الموسم الماضي، واللاعب بنفسه اعترف باهتمام برشلونة، وسيرتفع ثمنه في حال دعوته لمنتخب فرنسا مستقبلًا.

وبحسب الصحيفة برشلونة وضع مهلة أسبوع لحسم صفقة ظهير أيسر يكون بديلًا للإسباني جوردي ألبا الذي شارك كثيرًا الموسم الماضي وأنهى الموسم بشكل سيئ.