رسميًا.. فيكتور فالديز مدربًا لشباب برشلونة (صورة)

أعلن نادي برشلونة، الجمعة، رسميًا، تعيين حارسه التاريخي فيكتور فالديز مدربًا لفريق الشباب ”لاماسيا“.

وأوضح النادي الكتالوني أن فالديز، البالغ من العمر 37 عامًا، سيتولى تدريب فريق الشباب حتى يونيو 2020، مع خيار التمديد لموسم آخر.

وشارك فالديز مع برشلونة في 536 مباراة، استقبل فيها 441 هدفًا، وحافظ على نظافة مرماه في 239 مباراة، وكان مع برشلونة عندما أحرز 6 ألقاب في الدوري الإسباني و3 في دوري أبطال أوروبا.

وسيبدأ فالديز عمله مع برشلونة في 29 يوليو المقبل، ليظهر على ملعب يوهان كرويف الجديد في 7 أغسطس في مباراة بين شباب أياكس وشباب البلوغرانا تكريمًا ليوهان كرويف.

وغادر فالديز برشلونة العام 2014، ولعب بعدها لبرشلونة ونادي ميدلزبره في إنجلترا، ونادي ستاندر لياغ في بلجيكا، قبل أن يعتزل في أغسطس 2017.