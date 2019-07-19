بعد الصفقات.. شاهد التشكيلة الأساسية المتوقعة لريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الموسم المقبل‎ (صورة)

اهتمت صحيفة ”ماركا“ بالثلاثي الأقوى في الدوري الإسباني، برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد، والتغييرات المنتظرة على التشكيل الأساسي في ضوء المتغيرات الخاصة برحيل بعض اللاعبين والتعاقد مع لاعبين جدد.

وبحسب الصحيفة ورغم أن سوق الانتقالات لم يغلق بعد لكن الفرق الثلاثة ستعرف تغييرات في تشكيلتها الأساسية مقارنة بالموسم الماضي.

أتلتيكو مدريد الأكثر تغييرًا

شهد الفريق في نهاية الموسم الماضي رحيل عدة لاعبين رسميين وهم خوانفران وفليبي لويس وغودين ورودري وغريزمان بالإضافة للوكاس هيرنانديز، وهو ما يعني ّأن التشكيل الأساسي للفريق سيشهد تغييرات أكبر في الموسم المقبل.

ويشهد خط الدفاع تواجد 3 لاعبين جدد وهم الإنجليزي كيران تريبير والبرازيلي لودي والإسباني ماريو هيرموسو، ولن يتبقى من لاعبي الموسم الماضي سوى الأوروغوياني خيمينيز.

في وسط الملعب سيتواجد ماركوس لورينتي إلى جانب ساؤول نيغويز وكوكي بالإضافة لأغلى صفقة في تاريخ الفريق، البرتغالي جواو فيلكس، بينما سيبقى في الهجوم الثنائي ألفارو موراتا ودييغو كوستا.

برشلونة: تغييران مهمان

سيكون الثنائي الهولندي فرينكي دي يونغ والفرنسي أنطوان غريزمان الثنائي الأهم في تشكيلة برشلونة الموسم المقبل، حيث سيلعب الدولي الهولندي في وسط الميدان أساسيًا إلى جانب بوسكيتش وراكيتش أو أرثر ميلو، بينما سيشارك غريزمان الهجوم رفقة ميسي ولويس سواريز ولن يكون هناك تغيير في دفاع الفريق.

وفي انتظار مصير صفقة نيمار فبرشلونة لا يفكر في جلب لاعبين لتعزيز تشكيله الأساسي ويفضل البحث عن بدائل خاصة لمدافعه الأيسر جوردي ألبا.

ريال مدريد: هازارد التغيير الوحيد

رغم تعاقد الفريق مع عدة لاعبين لكن البلجيكي إيدين هازارد سيكون الوحيد الذي يضمن وجوده أساسيًا الموسم المقبل في الهجوم رفقة كريم بنزيما وماركو أسينسيو أو فينسيوس جونيور.

بينما ستظل باقي خطوط الفريق دون تغيير في البداية وسيحتفظ مارسيلو بمكانه كمدافع أيسر على حساب الفرنسي ميندي وفاران وراموس في قلب الدفاع على حساب البرازيلي إيدير ميليتاو.

بينما يحتاج الصربي لوكا يوفيتش لمجهود للتفوق على كريم بنزيما وسيكتفي البرازيلي الشاب رودريغو باللعب في الفريق الثاني في البداية.

وفي وسط الميدان ينتظر الثلاثي كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش المنافسة في حالة تعاقد الفريق مع بول بوغبا أو فان دي بيك أو كريستيان إريكسن.

سابقة نادرة:

وتعاقد فريق أتلتيكو مدريد مع المدافع الدولي الإسباني ماريو هيرموسو من إسبانيول برشلونة ليكون رابع لاعب تكون في ريال مدريد في لائحة الروخي بلانكو.

وخصصت ”ماركا“ تقريرًا حول الموضوع مشيرة إلى أن اللاعبين الأربعة قضوا أكثر من 3 سنوات في مدرسة ريال مدريد وهم المدافع ماريو هيرموسو ولاعب الوسط ماركوس لورينتي والحارس أنطونيو أدان والمهاجم ألفارو موراتا.

والغريب أن لائحة ريال مدريد الحالية لا تضم سوى 4 لاعبين جاؤوا من مدرسة الفريق بنفس الشروط قضوا أكثر من 3 سنوات وهم ناتشو وكارفخال ولوكاس فاسكيز وماريانو دياز ولاعبون منهم مرشحان للرحيل وهما لوكاس فاسكيز وماريانو دياز.

وحال رحيل الثنائي سيصبح أتلتيكو مدريد يضم لاعبين من مدرسة ريال مدريد أكثر من الفريق الأصلي.

ورغم أن البرازيلي كاسيميرو والأوروغواياني فالفيردي جاءا من الفريق الثاني لكنهما قضيا عامًا ونصف العام فقط في مدرسة الفريق قبل الالتحاق بالفريق الأول.

ولعب الثمانية كلهم في الفريق الأول لريال مدريد بعد سنوات قضوها في فرق الشباب والفريق الثاني بعضهم لعب لقاءات مهمة كحال الرباعي الحالي في الفريق الأول وبعضهم لعب لقاءات أقل كماريو هيرموسو الذي لعب حين كان مورينيو مدربًا للفريق.

كما يضم أتلتيكو مدريد ساؤول نيغويز الذي قضى موسمًا في مدرسة ريال مدريد قبل الرحيل نحو الجار.

ورغم العداء بين الفريقين وسنوات القطيعة في التعاقدات لكن تطور أتلتيكو مدريد في السنوات الأخيرة تحث قيادة دييغو سيميوني فتح الباب مجددًا للانتقالات بين الفريقين وبدأها ريال مدريد بالتعاقد مع الفرنسي ماتيو هيرنانديز ثم تعاقد أتلتيكو مدريد مع ماركوس لورينتي ولم يقف ريال مدريد في وجهه للتعاقد مع ماريو هيرموسو الذي يملك نصف عقده وحق إعادة شرائه.

وقد يرغب أتلتيكو مدريد في ضم الكولومبي جيمس رودريغيز ليستفيد ريال مدريد ماليًا من جاره هذا الصيف بطريقة غير مسبوقة في تاريخه.