نادي برشلونة يستهدف مدافع بايرن ميونخ ويستقر على بيع كوتينيو وراكيتيتش

قالت تقارير صحفية إن نادي برشلونة الإسباني يسعى للتعاقد مع النمساوي الدولي ديفيد آلابا، نجم نادي بايرن ميونخ الألماني في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إلى أن آلابا يعتبر خيارًا مثاليًا لتعزيز الجبهة اليسرى في صفوف برشلونة، حيث لا يملك الفريق سوى جوردي ألبا في هذا المركز، بعد بيع مارك كوكوريا إلى نادي خيتافي.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن مسؤولي برشلونة يريدون استغلال موقف آلابا مع بايرن ميونخ في حسم الصفقة لصالحهم، حيث ينتهي عقد اللاعب، البالغ من العمر 27 عامًا، في منتصف العام 2021، ولا يريد آلابا تجديد عقده رفقة العملاق البافاري، ومن جهة أخرى فإنه لا يمانع في الرحيل عن بايرن ميونخ وخوض تجربة جديدة خارج البوندسليغا.

ويلعب آلابا في صفوف بايرن ميونخ منذ العام 2009، وتخلل تلك الفترة رحيله معارًا إلى هوفنهايم لمدة موسم واحد فقط في 2010/2011.

وتابعت بقولها: ”يرغب إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، في التعاقد مع آلابا؛ لأن الفريق عانى بشدة الموسم الماضي، في حالة غياب جوردي ألبا، أو ابتعاده عن مستواه، وكان المدرب يضطر إلى الدفع بسيرجي روبرتو أو نيلسون سيميدو أو فيرمايلين في هذا المركز، وبالتالي فإن وجود آلابا سيمنح برشلونة قوة إضافية في الجبهة اليسرى“.

في حين ذكرت صحيفة ”سبورت“ أن إدارة برشلونة تعتبر بيع البرازيلي فيليب كوتينيو والكرواتي إيفان راكيتيتش أولوية في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وترغب إدارة برشلونة في جمع المال من الصفقتين بعد التعاقد مع فرينكي دي يونغ وأنطوان غريزمان مقابل ما يقرب من 200 مليون يورو، ولذلك تضع اللاعبين أولوية في عملية البيع.

ولم يستطع فيليب كوتينيو إقناع الجماهير خلال موسم ونصف الموسم، ويضعه الفريق في صفقة نيمار كأحد اللاعبين في عملية التبادل، كما أن التعاقد مع غريزمان وبقاء عثمان ديمبلي يقلل كثيرًا من فرص مشاركاته.

ودفع برشلونة 120 مليون يورو لليفربول لضم غريزمان و40 مليونًا كمتغيرات دفع حوالي نصفها ويرغب في الحصول على مبلغ كبير من بيعه، ولم يتلق عروضًا جدية رغم أن تشيلسي ومانشستر يونايتد أبديا اهتمامًا بخدماته في السابق.

ولا يرغب كوتينيو في اللعب لغير ليفربول في إنجلترا مما يجعل فرصه في العودة لفريقه السابق قوية، لكن الشروط المالية قد تعيق الصفقة وتقربه من باريس سان جيرمان الفرنسي في حال خروج نيمار.

وبحسب ”سبورت“ فإن الكرواتي إيفان راكيتيتش أخبر المدرب فالفيردي برغبته في البقاء، لكن إدارة برشلونة مصرّة على بيعه وتنتظر عروضًا من فرق راغبة في ضمه.

وقد يخرج اللاعبان معًا نحو الفريق الباريسي في إطار عودة نيمار، رغم أن تقارير إعلامية إسبانية اعتبرت أن الفرنسي عثمان ديمبلي يبقى مفتاح صفقة النجم البرازيلي نيمار.

ويضع باريس سان جيرمان النجم الفرنسي الشاب ضمن خططه، لكن إيفان راكيتيتش تقلصت حظوظه في اللعب في باريس بعد تعاقد الفريق الفرنسي مع الإسباني آندير هيريرا في صفقة انتقال حر إثر نهاية عقده مع مانشستر يونايتد.