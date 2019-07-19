رئيس رابطة الدوري يصعّد خلافه مع رئيس الاتحاد بشأن جدول الدوري الإسباني

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أنه ستجرى مباريات الموسم المقبل يومي الجمعة والإثنين، بشكل طبيعي في رده على اعتراض لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني على ذلك.

وأعلنت الرابطة مواعيد أول 3 جولات من الليغا، والتي شهدت مباريات أيام الجمعة والإثنين وهو ما اعترض عليه روبياليس.

لكن تيباس، قال في تصريحات لمحطة ”El Partidazo de COPE“ الإذاعية للحديث عن جدول المسابقة والرد على اعتراض روبياليس بقوله إن إقامة مباريات يومي الجمعة والإثنين، تُعد ”استفزازًا“: ”إنه ليس استفزازًا. السنوات الثماني الماضية لعبنا مباريات يومي الجمعة والإثنين في شهر أغسطس“.

وأضاف ”في كل موسم نلعب مباريات يوم الجمعة في السادسة عصرًا؛ لأنها المباراة الافتتاحية للمرحلة والأمر لا يتعلق بأي استفزاز“.

وقال رئيس رابطة الدوري عن الحكام: ”بعد شهر واحد من الآن أعتقد أن الاتحاد سيرسل حكامًا لإدارة هذه المباريات. سيتم لعب مباريات يومي الإثنين والجمعة بشكل طبيعي ومن الآن وحتى 16 أغسطس (موعد انطلاق الدوري) ستكون هناك سيناريوهات أخرى، وسنرى ما سيحدث“.

ويرى تيباس أن خوض مباريات أيام الجمعة والإثنين وبينهما السبت والأحد يفيد المسابقة من الناحية التسويقية، ويوزع البث التلفزيوني على العديد من المباريات.

وسيفتتح برشلونة مبارياته في الليغا يوم الجمعة 16 أغسطس المقبل، كما سيلعب أتلتيكو مدريد يوم الإثنين في الجولة الثانية.