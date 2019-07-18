كيران تريبيير: دييغو سيميوني سبب انضمامي إلى أتلتيكو مدريد (فيديو وصورة)

قال كيران تريبيير ظهير أيمن منتخب إنجلترا إن اللعب تحت قيادة دييغو سيميوني الذي وصفه بأنه واحد من أفضل المدربين في العالم شجعه على الانتقال من توتنهام هوتسبير إلى أتلتيكو مدريد.

وقدّم أتلتيكو مدريد اللاعب لوسائل الإعلام، اليوم الخميس، بعد يوم من إكمال صفقة انتقاله بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار)، كما قدّم المدافع الإسباني ماريو هيرموسو بعد انضمامه من إسبانيول مقابل 25 مليون يورو.

وقال تريبيير:“من خلال متابعتي لسيميوني مع أتلتيكو مدريد لسنوات أُعجبت بطريقة تعامله مع اللاعبين، والاحترافية العالية التي يتمتع بها، وتفانيه في العمل، ودرجة قربه من اللاعبين، والجهاز الفني ومسؤولي النادي، وأرغب بأن أكون جزءًا من أسرة أتلتيكو مدريد“.

وأضاف:“بالنسبة لي هو واحد من أفضل المدربين في العالم، وأشعر بسعادة كبيرة للعب تحت قيادته“.

وسيرتدي تريبيير القميص رقم 23 وهو نفس الرقم الذي ارتداه ديفيد بيكهام عندما لعب مع ريال مدريد غريم أتلتيكو مدريد.

وأضاف الظهير الأيمن الذي كان واحدًا من أبرز لاعبي إنجلترا في كأس العالم 2018 حين بلغت الدور نصف النهائي أنه كان يحلم باللعب خارج البلاد، وتعهد بتعلم اللغة الإسبانية لزيادة التفاهم والانسجام مع زملائه.

وتابع:“الدوري الممتاز واحد من أفضل المسابقات في العالم، لكن عندما طلبني أتلتيكو مدريد لم أفكر مرتين“.

وواصل:“إنها فرصة رائعة للعب والعيش في مدريد، ولم يحترف الكثير من اللاعبين البريطانيين خارج البلاد، لكنني كنت أحلم بذلك دومًا، خاصة في الدوري الإسباني منذ أن كنت صغيرًا“.

وتابع:“أتطلع لتعلم اللغة الإسبانية فورًا وهي أولوية كبيرة بالنسبة لي، وكلما أسرعت في تعلمها أصبح التفاهم مع المدرب وزملائي أفضل“.

ويمر أتلتيكو مدريد، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الإسباني الموسم الماضي، بفترة انتقالية بعد الانفصال عن لاعبين بارزين، مثل: دييغو غودين، وخوانفران، وفيليبي لويس، ولوكاس هرنانديز، إضافة إلى أنطوان غريزمان هداف الفريق في آخر 5 مواسم.