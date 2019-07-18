ماركا: تعاقد نادي برشلونة مع نيمار مستحيل

أفادت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الخميس، أن صفقة تعاقد نادي برشلونة مع النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، تعد أمرًا مستحيلًا.

وبحسب صحيفة ”لوباريزيان“، فإن المال هو عصب عملية نيمار، ويجب على إدارة نادي برشلونة تقديم عرض مالي مناسب لإرضاء باريس سان جيرمان، الذي تعاقد مع نيمار صيف العام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن نيمار ما زال مصممًا على العودة إلى برشلونة، وباريس سان جيرمان مستعد للتخلي عن اللاعب، لكن بعد الحصول على مقابل 300 مليون، أو 150 مليون بالإضافة لأحد لاعبي برشلونة، وهنا مشكلة برشلونة، حيث يحاول النادي الكتالوني إيجاد حلٍ.

وأشارت“لوباريزيان“ إلى أن صديقًا مقربًا من برشلونة قال:“البارسا لن يدفع كثيرًا لأجل نيمار، وقادة برشلونة مستعدون لإجراء صفقة تبادلية تشمل فيليب كوتينيو، وعثمان ديمبلي، أو فيليب كوتينيون، وإيفان راكتيتشن، مع دفع 40 أو 50 مليون يورو كحد أقصى، وهم غير مستعدين لدفع أكثر من ذلك“.

وأوضحت“أن برشلونة يعاني ماليًا، بعد أن أنفق نحو 200 مليون يورو في التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد (120 مليون يورو)، وفرينكي دي يونغ من أياكس (75 مليون يورو).

ويصر نيمار على مغادرة باريس سان جيرمان الصيف الحالي، وعدم الاستمرار مع النادي الموسم المقبل، كما أظهرت نتائج استطلاع رأي لصحيفة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية، أن 64% من الجماهير الفرنسية ترى أنه ليس لدى باريس سان جيرمان أي خيار سوى الانفصال عن نيمار، الذي أمضى موسمين فقط في باريس سان جيرمان.