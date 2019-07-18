ريال مدريد يسجل البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو في الفريق الثاني

في مفاجأة قام نادي ريال مدريد الإسباني بتسجيل نجميه البرازيليين الشابين فينيسيوس جونيور ورودريغو رفقة الفريق الثاني الذي يدربه لاعبه السابق راؤول غوانزليس رغم مشاركة فينيسيوس الموسم الماضي في أكثر من 10 لقاءات رفقة الفريق الأول.

ويبلغ فينيسيوس جونيور 19 سنة ورودريغو 18 سنة وهو ما استغله ريال مدريد ليسجلهما في فئاته الصغرى رفقة الياباني كوبو الذي سجل في فريق الشباب “ أ “ الذي يلعب في صفوفه الابن الثالث لزيدان تيو زيدان.

ويأتي تسجيل ريال مدريد لمواهبه الثلاثة الشابة في الفئات الصغرى ليستفيد منها في حال عدم المشاركة مع الفريق الأول ولتتمكن من كسب الخبرة والتجربة في درجات دنيا.

وكان فينيسيوس جونيور قد سجل في الفريق الثاني الموسم الماضي أيضًا وشارك في بعض اللقاءات قبل أن يمنح الفرصة في الفريق الثاني في النصف الثاني من الموسم.

وتمنع القوانين اللاعبين الذين لعبوا أكثر من 10 لقاءات في الفريق الأول من العودة للفريق الثاني لكن ريال مدريد استغل صغر سن فينيسيوس جونيور لإعادة تسجيله هذا الموسم أيضًا.

كما تمثل مشكلة الأجانب الثلاثة جانبًا من هذا القرار حيث يملك ريال مدريد الحق في 3 أجانب وهم حاليًا البرازيليان فينيسيوس جونيور وميليتاو والأوروغوياني فالفيردي الذي يملك مصير البرازيلي رودريغو.

وأصبح فالفيردي في وضعية قانونية للحصول على الجنسية الإسبانية وقدم كل الوثائق من أجل ذلك، لكن القرار تأخر وقد يحصل عليها في أيلول/ سبتمبر القادم ليمنح البرازيلي الشاب رودريغو فرصة اللعب في الفريق الأول لريال مدريد.