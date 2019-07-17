برشلونة يجني 90 مليون يورو من بيع لاعبيه

اقترب برشلونة بطل الليغا من التوصل لاتفاق مع خيتافي لبيع الظهير الأيسر مارك كوكوريلا لتزيد أرباح النادي الكتالوني من صفقات بيع اللاعبين إلى نحو 90 مليون يورو في ظل الانفاق المتزايد على ضم اللاعبين وأبرزهم أنطوان غريزمان القادم من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن صفقة الظهير الأيسر سيحصل منها برشلونة على عشرة ملايين يورو ليصبح دخل بطل الليغا من بيع لاعبيه خلال فترة الانتقالات الحالية نحو 90 مليون يورو موزعة على ست صفقات.

وكانت صفقة بيع الحارس الهولندي ياسبر سيلسين إلى فالنسيا الأغلى بينما دفع إيفرتون الإنجليزي مبلغًا جيدًا للتعاقد مع أندريه جوميز.

كما باع برشلونة دينيس سواريز ومارك كاردونا وسيجي بالينسا لكن النادي الكتالوني لا يزال يأمل في بيع المزيد.

وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين غادروا برشلونة وقيمة صفقاتهم وأنديتهم الجديدة:

ياسبر سيليسين إلى فالنسيا مقابل 35 مليون يورو

أندريه جوميز إلى إيفرتون مقابل 25 مليون يورو

دينيس سواريز إىل سلتا فيغو مقابل 15 مليون يورو

مارك كوكوريلا إلى خيتافي مقابل 10 مليون يورو

مارك كاردونا إلى أوساسونا مقابل 2.5 مليون يورو

سيرجي بالنسيا إلى سانت إتيان مقابل مليوني يورو

توماس فيرمالين عقده انتهى

جيسون موريلو إعارته انتهت من سامبدوريا

كيفن برنس بواتنغ إعادرته انتهت من ساسولو

دوغلاس عقده انتهى

جوكين إزكيتا عقده انتهى وانتقل إلى أتليتك بيلباو