ريال مدريد ينتظر بيع إيسكو للاحتفاظ بجيمس رودريغيز

لا يتعجل ريال مدريد بيع لاعبه جيمس رودريغيز بعد انتهاء إعارته في بايرن ميونخ التي استمرت عامين رغم تلقيه عرضين من نابولي وأتلتيكو مدريد لكن قد يحتفظ به في حال رحيل إيسكو.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن ريال مدريد يتعين عليه تعويض ما دفعه في الانتقالات الصيفية الحالية والتي بلغت 298 مليون يورو ولديه بالفعل ثلاثة لاعبي وسط يريدون الرحيل هم إيسكو وداني سيبايوس ورودريغيز كما أنه يسعى خلف لاعب وسط رابع هو بول بوغبا.

وبات النادي في أزمة للتخلص من هؤلاء اللاعبين إذ إنه في حال تلقي إيسكو عرضًا مقابل 80 مليون يورو، وهو الرقم الذي قدّره ريال مدريد لبيعه حينها سيبقى الدولي الكولومبي حتى لا يفقد المزيد من لاعبي الوسط.

وكان زيدان منزعجًا للغاية من موقف جيمس في موسمه الأخير كلاعب في ريال مدريد قبل مغادرته على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونخ، لكنه يعترف بمميزاته كما أن اللاعب نفسه لا يزال يحب النادي وجماهيره.

في المقابل لا يجد ريال مدريد مشكلة في بيع رودريغيز إلى غريمه وجاره أتلتيكو مدريد، لكن الأمر ليس مجرد سرعة في البيع خاصة وأن رودريغيز لا يزال يقضي إجازته حتى 29 من الشهر الحالي أي أن النادي الملكي أمامه عشرة أيام لمعرفة مصير بيع لاعبين آخرين يعوضون ما أنفقه في سوق الانتقالات حتى الآن.

ورغم ذلك لا يزال أتلتيكو مدريد لم يتقدم بعرض رسمي لشراء اللاعب وكذلك نابولي طالب استعارته فقط لذلك سيتعين على ريال مدريد الانتظار لبيع أحد لاعبيه الآخرين أو قدوم عرض مناسب لرودريغيز وإلا سيبقى مع الفريق.